Yabancı yatırımcılar için gayrimenkul rehberi hazırlandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi (Property Buying Guide: Istanbul) yayınladı.



Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehber, İngilizce basılan ve uluslararası yatırımcı için Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile zenginleştirildi.



İstanbul'un yatırım fırsatlarını, geniş bir yabancı yatırımcı kitlesine ulaştırması hedeflenen rehberin tanıtım toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, çok kıymetli değer ve bilgilerin yer aldığı rehberin sadece yabancılara değil yerlilere de yol göstereceğini söyledi.



Demirtaş, Mütekabiliyet Yasası sonrası 184 ülke vatandaşının Türkiye'den taşınmaz aldığını kaydederek, yapılan hukuki düzenlemelerle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinin ve önemli bir döviz girdisinin sağlandığını anlattı.



Türkiye'yi yakından tanıyan ve ülkede temasları olanlar haricinde yabancıların gayrimenkul edinimi için bazı alanlarda grilik yaşanabildiğini dile getiren Demirtaş, "Rehber fluluğu ortadan kaldıracak ve herkes için açık ve şeffaf bir yol haritası ortaya koyacak." dedi.



Demirtaş, "Mütekabiliyet Yasası yürürlüğe girmeden önce toplam 54 bin 627 kişi ülkemizden taşınmaz edinmişken, o tarihten itibaren 234 bin 7 kişi taşınmaz edinmiştir. Karşılıklılık ilkesinin kaldırılmasının ardından yabancı yatırımcıların ülkemizden gayrimenkul talepleri artmış, her kıta ve her ülkeden birçok yabancının ülkemize yatırım kararı almıştır." diye konuştu.



Vatandaşlık hakkı imkanı verilmesi gibi yapılan teşvik ve düzenlemelerle birlikte yabancıların ilgisinin artarak sürdüğünü ifade eden Demirtaş, salgın döneminde dahi gayrimenkul satışlarının yükseliş gösterdiğini söyledi.



"YURT DIŞI VE YURT İÇİ YATIRIMCILAR İÇİN İNANILMAZ BİR DEĞER ÜRETECEK"



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, İTO ve GİGDER iş birliğiyle hazırlanan İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi'ne ve Home Turkey Home markasıyla yapılan çalışmalara değinerek, şu açıklamalarda bulundu:



"Ülkemizde gayrimenkul edinimine ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi, ülkemizde yaşama kararı alan kişilere sağlık, eğitim ve iş olanakları gibi ülkemizi tanıtacak bilgilerin genel olarak farklı dillerde ifade edilmesi, Türkiye'nin tanıtımı ve sektörün gelişimi açısından oldukça önem taşımaktadır. Rehberin hem yurt dışı hem yurt içi için inanılmaz bir değer üreteceğine inanıyorum. Bu kapsamda gerek bakanlığımız gerekse sizler tarafından hazırlanan markaların eş güdümlü çalışarak gayrimenkul sektörüne oldukça faydalı katkılar vereceğine inancım tam."



Demirtaş, yabancıya gayrimenkul satışının ihracat sayılmasına ilişkin bir yorum üzerine, yabancılara satış konusunda siyaseten bir algı bozukluğu olduğunu, o yüzden bu alandaki önemli yatırımların çok gündeme gelemediğini anlattı. Demirtaş, tanıtım eksikliğinin giderilmesiyle ilgili gerekli notu aldıklarını ve bu konuda çalışma yapabileceklerini bildirdi.



Bir gazetecinin "Atatürk Havalimanı arazisinin 3 parsele bölünüp TOKİ'ye devredileceği konuşuluyor." şeklindeki cümlesi üzerine Demirtaş, bölgede çok büyük alanın tamamında TOKİ'nin devlet adına kurumsal bir çalışma yürüttüğünü, konut yapmak için arazi alması gibi bir konunun olmadığını söyledi.

Demirtaş, "TOKİ devlet adına operasyonel bir kamulaştırma çalışması yapıyor." diye konuştu.



"PANDEMİ KISITLARINA RAĞMEN YATIRIMCI İLGİSİ SÜRÜYOR"



İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, Türkiye'deki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatma hedefiyle öncü bir rehber hazırladıklarını söyledi.



İstanbul'un gayrimenkul imkanlarını, gayrimenkule yatırım yapmanın cazibesini ve kazandıran taraflarını göstermeyi amaçladıklarını dile getiren Avdagiç, Orta Doğu'dan Çin'e, Rusya'dan İran'a geniş bir coğrafyayı hedeflediklerinin altını çizdi.



Avdagiç, İTO olarak salgın döneminde de İstanbul'un küresel bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasını sağlamak amacıyla yeni ve kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini anlattı.



GİGDER'in katkılarıyla hazırladıkları rehberin de bu faaliyetlerden birisi olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu rehber, yatırımcıların sadece mülk edinme ile ilgili sorularına cevap vermiyor. Aynı zamanda onları taleplerine göre yönlendiriyor. Bu niteliğiyle de yabancı yatırımcıların mülk edinmelerine kolaylık sağlayacak bir kaynak olma özelliğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.



Avdagiç, ocak-kasım döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 393 bin adet konut satıldığını belirterek, 2019'da bu rakamın 1 milyon 349 bin olarak gerçekleştiğini, 11 ayda geçen yılın geçildiğini, koronavirüse rağmen satışların devam ettiğini ve ekonomiye güç verdiğini bildirdi.



Yabancıya satışın da sürdüğünü ve bunda vatandaşlık hakkı teşvikinin önemli bir katkısının olduğunu aktaran Avdagiç, "Yabancılara 2019'da 45 bin 483, bu yılın 11 ayında ise 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize, pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor." açıklamasında bulundu.



REHBER YATIRIMCILAR İÇİN 6 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR



Şekib Avdagiç, ayrı ayrı yaptıkları inceleme sonucunda rehbere "Verilerle Türkiye", "Türkiye'de Mülk Sahibi Olmak ve Yatırım Aşamaları", "Uluslararası Bankacılık İşlemleri", "Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak", "Türkiye'de Yatırım ve Proje Fırsatları", "Yatırım Fırsatları Sunan Sektörler ve Büyük Projeler" bölümlerini eklediklerini anlattı.



Broşürlerin dağıtılıp dağıtılmadığına ve bu materyallere nasıl ulaşılacağına dair soru üzerine Avdagiç, fiziki olarak belirli kurum ve kuruluşlara, kişilere bu broşürleri ulaştırdıklarını söyledi.



Ancak fiziki olarak herkese bu materyallerin ulaştırılmasının çok mümkün olmadığını dile getiren Avdagiç, "Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden bağlantı veriyoruz. Yurt dışında da çok sayıda siteden rehberlerimize ulaşılabilecek." diye konuştu.



"POTANSİYELİMİZİ DOĞRU ANLATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"



Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal da, İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi'nin, Türkiye'nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023'te 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde tanıtım açısından önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.



GİGDER olarak 2020 başında Türkiye'nin uluslararası gayrimenkul yatırımları alanındaki potansiyelini dünyaya doğru anlatmak ve itibarını uluslararası arenada yükseltmek hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Akbal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatçı sektörlerin dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak hedefiyle bir dizi çalışmaya imza atmış, 'GoTurkey' de Türkiye'nin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmak hedefiyle bir dijital platform olarak tasarlanmıştı. Biz de GİGDER olarak bu önemli stratejiyi gayrimenkul ihracatına uyarlamak ve onu aynı hedefe odaklandığımız değerli sektör paydaşlarımızla birlikte zenginleştirmek için harekete geçtik."



"REHBER, 'HOME TURKEY HOME' PROJESİNİN İLK ADIMI"



Ömer Faruk Akbal, İTO ile gayrimenkul pazarını yurt dışı alıcı ve yatırımcılar ile buluşturacaklarını, sektörü A'dan Z'ye kapsayan ve her türlü bilgi ve kanuni düzenlemeyi barındıran bir dijital platform olan "Home Turkey Home" projesini oluşturduklarını, tanıtımı yapılan rehberin de bu projenin ilk adımı olduğunu söyledi.



GİGDER olarak rehbere içerik ve know-how desteği sağladıklarını dile getiren Akbal, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün, Türkiye'de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 20'si üyelerimiz tarafından gerçekleştirilirken, gelecek 10 yılın yol planını çiziyoruz. Doğru ve etkin bir tanıtımla, dünyada 400 milyar dolarlık değere ulaşan uluslararası gayrimenkul yatırım pazarında Türkiye'nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz."