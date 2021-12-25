Yabancı turist sayısında pandemi öncesine dönüldü

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Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce dün 2021 yılı turizm sezonunun değerlendirme toplantısı düzenlendi. Oteldeki toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve Kuşadası İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erhan Yılmaz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Demir, 2021 yılında Aydın genelinde açık olan konaklama tesislerinde geceleyen yabancı turist sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde Aydın’da en çok Alman turistlerin gecelediğini belirten Demir, "Almanya’yı sırasıyla Polonya, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna izledi" diye konuştu.

Aydın’da ziyarete açık olan ören yerleriyle ilgili sunum yapan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yıldız da "Bugün kentimizde 17 ayrı yerde arkeolojik çalışma yürütülüyor. Aydın, bugün Türkiye’de en fazla kazı çalışmasının yapıldığı şehirler arasında 1’inci sırada yer alıyor" dedi.

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Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ise "2019 yılında Türkiye turizmde ziyaretçi rekoru kırdı. Ülkemiz 52,5 milyon turisti ağırladı. Aynı yıl Aydın’a yaklaşık 1 milyon 650 bin yabancı turist geldi ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında bu rakam 350 bine kadar geriledi. Aydın’da 2021 yılı istatistiklerine baktığımızda neredeyse pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının rakamlarını yakaladığımızı görüyoruz. Bu bizleri çok sevindirdi" diye konuştu.