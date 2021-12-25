Yabancı turist sayısında pandemi öncesine dönüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiyede bir ilk Binancee MASAKtan rekor cezaTürkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor ceza#Binance
Başkanlar görüştü, Caner tamam dedi Bonservisiyle gidiyorBaşkanlar görüştü, Caner 'tamam' dedi! Bonservisiyle gidiyor#Trabzonspor
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Minik Asiyeden ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladıMinik Asiye'den ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladı#Gaziantep
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
AK Partili Kurtulmuştan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaAK Parti'li Kurtulmuş'tan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama#Memur Maaşları
İlk 11ler belli oldu Fatih Terimden sürpriz tercih...İlk 11'ler belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz tercih...#Galatasaray
Uludağa akın ettiler... Kar kalınlığı 70 santimi buldu: Pistler dolduUludağ'a akın ettiler... Kar kalınlığı 70 santimi buldu: Pistler doldu#Uludağ
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savunduDEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu!#ADANA
Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Ahlaksız düşes adını taktılar: Varlık içinde başlayan yaşamı huzurevinde son buldu'Ahlaksız düşes' adını taktılar: Varlık içinde başlayan yaşamı huzurevinde son buldu#Claire Foy
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdıBülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!#Bülent Ersoy
HABERLEREkonomi Haberleri

Yabancı turist sayısında pandemi öncesine dönüldü

#Turizm#Turist#Pandemi
Yabancı turist sayısında pandemi öncesine dönüldü

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Pandemi nedeniyle geçen yıl 350 bine kadar gerileyen ziyaretçi sayımızın yeniden yükselip, 2019 verilerine yaklaşması bizleri çok sevindirdi" dedi.

Haberin Devamı

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce dün 2021 yılı turizm sezonunun değerlendirme toplantısı düzenlendi. Oteldeki toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve Kuşadası İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erhan Yılmaz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Demir, 2021 yılında Aydın genelinde açık olan konaklama tesislerinde geceleyen yabancı turist sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde Aydın’da en çok Alman turistlerin gecelediğini belirten Demir, "Almanya’yı sırasıyla Polonya, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna izledi" diye konuştu. 

Gözden Kaçmasın

Bakan Koca devreye girdi... Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya sevk edildi Bakan Koca devreye girdi... Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya sevk edildiHaberi Görüntüle

Aydın’da ziyarete açık olan ören yerleriyle ilgili sunum yapan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yıldız da "Bugün kentimizde 17 ayrı yerde arkeolojik çalışma yürütülüyor. Aydın, bugün Türkiye’de en fazla kazı çalışmasının yapıldığı şehirler arasında 1’inci sırada yer alıyor" dedi.

Haberin Devamı

Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ise "2019 yılında Türkiye turizmde ziyaretçi rekoru kırdı. Ülkemiz 52,5 milyon turisti ağırladı. Aynı yıl Aydın’a yaklaşık 1 milyon 650 bin yabancı turist geldi ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında bu rakam 350 bine kadar geriledi. Aydın’da 2021 yılı istatistiklerine baktığımızda neredeyse pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının rakamlarını yakaladığımızı görüyoruz. Bu bizleri çok sevindirdi" diye konuştu. 

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakCumhurbaşkanı Erdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Turizm#Turist#Pandemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi