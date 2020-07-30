‘Yabancı turist fırsat kolluyor’

Dünyayı etkisi altına koronavirüs, turizm sektöründe büyük değişimlere yol açtı. Ülkelerin ardı ardına sınır kapılarını kapatması ve koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte dünyadaki turizm hareketi de sıfırlandı. Bu da Türkiye gibi turizm ülkelerini bir hayli etkiledi. Ancak virüsün etkilerini azaltması, insanların evlere kapanmadan virüsten korunması için yeni tedbirlerin devreye alınması ve sıcak havalarla birlikte turizm hareketi yeniden oluşmaya başladı. İlk etapta sınır kapılarının kapalı olması ve uçuşların yapılamaması nedeniyle yerli turist kapılarını açan oteller, birçok ülke ile uçuşların başlatılmasıyla yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Henüz yabancı turist akışı tam olarak sağlanmasa da turizm sektörü temsilcileri gelecek için umutlu.

İSTEMEDEN ERTELEDİLER

2019 yılında Türkiye turizminin çok ciddi ivme kazandığını ifade eden Antalya Kaş Kalkan’da bulunan Soothe Hotel’in Genel Müdürü İbrahim Sert, pandemi sürecini, alınan önlemleri ve yaşan durumu Hürriyet’e değerlendirdi. 2019’da özellikle İngiltere ve İskandinav pazarlarından çok ciddi turist ağırladıklarının altını çizen Sert, “Daha otelden çıkmadan 2020 için rezervasyon yaptıranlar bile olmuştu. Sonrasında da rezervasyon akışları çok iyi gidiyordu. Ancak koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte durum değişti. Otelimize gelmek isteyen turistler istemeyerek de olsa rezervasyonlarını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldılar. Çünkü uçuşların durdurulmasıyla birlikte gelecek bir araç bulamadılar”diye konuştu.

Yabancı turistin Türkiye’ye gelmek istediğinin altını çizen Sert, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yabancılar ülkeye gelebilmek için fırsat kolluyor. Uçuşlar başlasa hemen gelecekler. Bazı Avrupa ülkelerinden kendi otomobilleriyle gelenler oldu. İnsanlar pandemi sürecinde evde kalmaktan çok sıkıldı. Türkiye’de tatil yapmayı da özlediler. Türkiye’deki denizleri, hizmeti ve otel kalitesini başka bir ülkede de bulamıyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin turizmde nasıl bir başarı yakaladığını da bize gösteriyor. Şu anda eylül ayı için yurtdışından çok ciddi rezervasyon talebi geliyor. Eğer koronavirüse karşı turizm sektörünün aldığı tedbirler devam eder, çalışmalar sürdürülürse Türkiye yakın zamanda yeniden turizmde odak noktası haline gelecektir.”

‘DENİZ DIŞINDA ÇOK ALTERNATİF VAR’

Yerli turistin hem bölgeye hem otele artan bir ilgisi olduğunu dikkat çeken İbrahim Sert, şu bilgileri verdi: “Otelde şu anda konaklayan misafirlerin yüzde 90’ını yerli turistler oluşturuyor. Hem iç hem de dış pazarın ilgisinden memnunuz. Çünkü bölgemiz sadece deniz, kum, güneş sunmuyor. Doğa ile iç içeyiz. Saklıkent, Kekova ve Kalkan bölgesine tekne turları düzenlenebiliyor. Burada da sosyal mesafeye ve tedbirlere çok fazla önem gösteriliyor. Kalabalık turlar yerine aileye ve gruplara özel organizasyonlar yapılıyor. Biz de Soothe Hotel olarak tatilciler hangi etkinliği yapmak istiyorsa en doğru şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Ayıca otelimize yaklaşık 20 kilometre mesafede Xanthos antik kenti bulunuyor. Demre (Myra), Patara, Pınara, Letoon, Tlos gibi eski yerleşim yerleri var. Saklıkent de görülmesi gereken yerler arasında. Kaputaş ve Patara Plajı gibi yerler de tatilciler tarafından ilgi görüyor. Kalkan’da çevre halkı ve esnafın da alınan tedbirlere çok iyi uyum gösterdiğini söylemeliyiz. Bölgedeki esnaf turistin rahat bir tatil yapması için elinden geleni yapıyor.”

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ FARK YARATTI

Koronavirüse karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgi veren İbrahim Sert, “Pandemi süreci başladığından bu yana otelimizi hiç kapatmadık. Önce kendi önlemlerimizi alarak hizmet vermeye devam ettik. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlarca verilen sertifikayı almak için başvurumuzu yaptık. Koronavirüse karşı adığımız tüm tedbirler neticesinde sertifikamız da alık. Otelimizde birçok noktaya dezenfektanlar koyduk. Sosyal mesafe belirten uyarı yazılarını gerekli tüm bölgelere yerleştirdik. Açık büfeyi kaldırarak ala carte sisteme geçiş yaptık. 70 odası bulunan otelimizde sosyal mesafeyi daha rahat sağlayabilmek için kapasiteyi yüzde 50 düşürerek 35 oda ile hizmet vermeye başladık. Otelin açık ve kapalı alanlarının da sürekli dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca misafirler odadan çıkış yaptıktan sonra odanın 24 saat boş kalmasını sağlıyoruz. Odada gereki tüm noktaları dezenfekte ediyoruz. Sektör olarak koronavirüse karşı aldığımız tedbirler çok ciddi fark yarattı” dedi.