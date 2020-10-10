Yabancı sermayede ‘V’ şeklinde yükseliş

İstanbul’da yabancı ortaklı kurulan firma sayıları ve sermaye tutarları, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan sonra ‘V şeklinde çıkış’ gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu’na göre bu yıl salgın öncesi 1 Ocak-15 Mart döneminde 2 bin 779 yabancı ortak, 506 milyon 251 bin lira sermayeli firma kurdu. Virüsün zirve yaptığı 15 Mart-1 Haziran’da yatırımcı sayısı 573’e, sermaye tutarı ise 145 milyon 907 bin liraya geriledi. Ardından güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Normalleşme dönemi olan 1 Haziran-10 Eylül arasında 2 bin 678 yabancı yatırımcı, 647 milyon 407 bin lira sermayeli firma kuruluşuna imza attı.

BOŞLUĞU DOLDURDU

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çıkışın hem normalleşme sürecinin başarısını hem de küresel alıcıların Uzakdoğu’ya alternatif olarak Türkiye’nin konumunu giderek daha fazla hesaba kattıklarını gösterdiğini ifade etti. Avdagiç, “Pandemi ortamında bütün alıcılar, Uzakdoğu’ya alternatif bulmaya çalışıyorlar. Yatırımlarda ve lojistik tercihlerde önemli değişiklikler olmaya başladı. Bu değişikliğin en belirgin özelliği, ‘Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma’ stratejisinin değişmesidir. Türkiye, bu noktada oluşan boşluğu doldurmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası verileri de bu tespiti doğruluyor” diye konuştu.

DOĞRU YERDEYİZ

Şekib Avdagiç, Türkiye’nin Kovid-19 sonrası yeniden yapılanan küresel tedarik zincirlerinde en güçlü halkası olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınının ekonomide “fırsat” tarafında bir numaralı maddesi olduğunu kaydeden Avdagiç, “Bunun için önemli üstünlüğe sahibiz. Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz. Coğrafi lokasyon avantajımızı, doğru şeklide kullanarak öne çıkmalıyız.” dedi.

AB’DEN GELENLER DİKKAT ÇEKTİ

İTO’nun Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu’nun dikkati çekici sonuçlarından birinin Avrupa Birliği’nden gelen sermayedarlara ilişkin olduğunu belirten Avdagiç, şöyle konuştu: “Normalleşme döneminde Avrupa Birliği’nden gelen yabancı yatırımcı ilgisi de dikkati çekici. Pandemi öncesi AB ülkelerinden firma kurmak için İstanbul’a 248 yatırımcı ortak gelirken, pandemi sırasında bu sayı 64’e geriledi. Ardından normalleşmeyle birlikte AB’li ortak sayısı, 234’e yükseldi. Firma sermaye tutarları da pandemi öncesindeki 85 milyon lira seviyesinden, pandemi sonrasında 124 milyon liraya çıktı.”