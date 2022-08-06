Yabancı kiracı evden kaçtı

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Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanan göç dalgasını fırsata çevirip kira bedellerini bir anda 8-10 bin TL birden artıran ev sahipleri adliyenin yolunu tutmaya başladı. O gün kârlı gibi görünen kiralamalar bugün büyük mağduriyetlere yol açtı. Evi yüksek fiyatla kiraladığını anlayan kimi yabancılar kirasını ödemiyor. Hatta borcunu ödemeden ülkesine kaçanlar bile var. Özellikle Alanya ve Manavgat’ta kira piyasasında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, Hürriyet’e konuştu.

Çağlar, “Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ortaya çıkan fahiş kira bedellerinin geçici olduğunu biliyorduk. 2-3 bin TL’lik bir dairenin 8-10 bin TL’ye kiralanması akılcı değildi. Biz bunu ev sahiplerine anlatmaya çalıştık. Ama o dönem ev sahipleri birbirinden etkilendi. ‘Onun dairesi 8 bin TL’yse benimki 10-12 bin eder’ yanlışına düştü” ifadelerini kullandı.

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YARGIYA TAŞINDI

Çağlar, şöyle devam etti: “Bu durumdan önce kiracılar sonra emlak komisyoncuları zarar gördü. Yıllardır kirasını düzgün ödeyen kiracılar bile ev sahipleri ile karşı karşıya geldi. Şu an özellikle Alanya ve Manavgat’ta ciddi sıkıntılar var. Evlerini yüksek bedellerle kiraya veren ev sahipleri maalesef mağdur durumda. Çünkü birçoğu kira bedellerini düzgün biçimde alamıyor. Yüksek bedelleri kabul edip evlere yerleşen yabancı kiracılar, ‘Bize piyasanın çok üstünde kiralama yapmışsınız’ gerekçesiyle ya kirayı ödemiyor ya da kira bedelinde indirim istiyor. Kirasını ödemeden ülkesine dönenler bile var. Bu tartışmalar yargıya da taşınmaya başladı.”

‘ÇOK MAĞDUR VAR’

“Keşke ev sahipleri bizi dinleseydi. Ama olmadı.” diyen İsmail Çağlar şöyle devam etti: “Şöyle bir şey de var; aslında Antalya’daki Ukraynalı yerleşik yabancılar da bu işi körükledi. Kendi vatandaşlarına yüksek bedellerle kiralamalar yaptılar. Savaştan kaçanlar kendi vatandaşlarına güvendi ama sonu iyi olmadı. Anlayacağınız fahiş kira balonu fena patladı. Umarım çok fazla mağduriyet yaşanmaz.”

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‘2-3 AY KİRA ALABİLDİLER’

BU süreçte emlakçıların günah keçisi ilan edildiğini dile getiren Çağlar, “Biz bu kira bedellerinin gerçekçi olmadığını ev sahiplerine yani bir nevi patronlarımıza anlatmaya çalıştık. Düzenli kira ödeyen kiracılarınızı çıkarmayın dedik. Hatta kavga ettik. Ama son sözü patron söyledi. Sonunda ne oldu; 2-3 ay 10-15 bin TL kira alanlar mahkeme kapılarında sürünüyor. 2-3 aylık dönem mesleğimiz için hakikaten zor geçti. 1.000 TL’ye oturan kiracısından 6 bin TL istememizi söyleyen ev sahipleri ile karşılaştık. Hatta kendi evini kiralayıp kiracıdan emlakçı bedeli alanı bile duyduk. Ama sonunda eden buldu. Herkes böyle davranmadı elbette. İyi ev sahiplerini de ayrı tutmak gerekiyor.”