Yabancı kaynaklar güveni perçinledi

Salgın küresel piyasaları ve ekonomileri derinden etkiledi. Yılın ikinci yarısında dünya genelinde normalleşme adımlarının atılması ve koronavirüs aşısına ilişkin olumlu gelişmeler küresel risk iştahının artmasını da beraberinde getirdi.



GÜVEN TAZELEDİ

Türkiye, salgın sırasında aldığı tedbirler ve proaktif uygulamalarla dünya çapında övgü toplarken, uluslararası finansmana erişim konusunda da önemli bir başarı gösterdi. Salgının en derin hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayan bankalar, yılın ikinci yarısında da 5 milyar 849 milyon dolar sendikasyon kredisi temin ederek, hem ülke ekonomisine hem de Türk bankacılık sektörüne olan güven tazeledi.

MALİYET ARTTI

Sendikasyon kredisi maliyetlerinde ülke risk primi gelişmeleri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına bağlı olarak yaklaşık 25 baz puan artış görüldü. Sendikasyon kredilerinin maliyeti dolarda ‘libor+yüzde 2.50’, Euro’da ‘euribor+yüzde 2.25’ oldu. Vadesi dolan sendikasyon kredileri de yaklaşık yüzde 90 yenilendi.