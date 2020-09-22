Yabancı hastaya Tekirdağ'da tedavi

Akfen İnşaat tarafından kamu-özel iş birliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Tekirdağ Şehir Hastanesi inşası ay sonunda tamamlanacak. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan 486 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak alt yapısıyla Türkiye’nin ilk modüler hastanesi olma özelliği taşıyor. Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirmesi hedeflenen hastaneye Bulgaristan ve Yunanistan’dan ziyaretçi hasta bekleniyor.

25 YIL İMTİYAZ HAKKI

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade ederken, Tekirdağ ile birlikte üç şehir hastanesini hayata geçirdiklerini söyledi. 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirdiklerini belirten Akın, “2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri’ni tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz. 25 yıllık işletme hakkımız var. Sağlık Bakanlığı muhtemelen ekim başı gibi hasta almaya başlar, belki daha da erken olabilir” dedi. Bölgelerdeki sağlık imkânlarını onlarca yıl ileriye taşıdığına dikkat çeken Akın, “Isparta ve Eskişehir’de gördüğümüz, hastanelerin tamamlanmalarının ardından vatandaşlarımızın yanı sıra yurtdışından yabancılar da buralarda tedavi almaya başlıyorlar. Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da, Tekirdağ’ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen Şehir Hastanesi, Kırklareli ve Edirne’nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan’dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek” diye konuştu.

3 KAT GELİR MÜMKÜN

Pandemi öncesinde Türkiye’deki sınır illeri Yunanistan ve Bulgaristan’tan bir hayli turist ağırlıyordu. Özellikle alışveriş yapmak için gelen yabancı turist şehirlerin ekonomisine de ciddi katkı sağlıyordu. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden turist ağırlamaya başlayan bu şehirler, şehir hastanesiyle birlikte artık sağlık turizmi için de ilgi çekici olacak. Sağlık turizmi ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Türkiye, dünya çapında değeri her geçen gün artan ve 100 milyar doları aşan sağlık turizmin pastasından aldığı payı şehir hastanelerinin de katkısı ile arttırmayı hedefliyor. Deniz, kum, güneş turizmi için gelen bir turist ortalama 700 dolarlık bir harcama yaparken sağlık turizmi için gelen bir turistin harcaması ise normal turistin 3 katına kadar çıkabiliyor.

‘YENİ HASTANELERE TALİP OLURUZ’

Kamunun şehir hastanelerini kendi yapma kararı bulunduğunu hatırlatan Selim Akın, “Şu an planlanan çok sayıda şehir hastanesi var, bu hastaneler yeni modelle, kamuya yük olacak şekilde yapılabilir mi ona bakmak lazım. Belki tekrar PPP modelini değerlendirebilirler. Eğer model devam ederse, biz de talip oluruz, çünkü bu işi iyi öğrendik. Yap-İşlet-Kirala modelinde hasta garantisi var deniliyor ama kesinlikle böyle bir durum yok. Model doğru anlatılamadı. Şirket tarafından bakıldığında, lanse edildiği kadar büyük kârlar yok” dedi. Akın, bu modelin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini, Türkiye’ye yabancı sermaye çekmek için önemli olduğunu dile getirdi. Görüşlerini kamu yetkilileri ile paylaştıklarını belirten Akın “Sözleşme yüklenicilere çok fazla sorumluluk yüklüyor. Bizim görüşümüz sözleşmeler sadeleşmeli ve PPP modeli devam etmeli” dedi.

AÇGÖZLÜLÜK ALGIYI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gayrimenkul projeleri hakkında da bilgi veren Akın, 1 Temmuz’da açılan Bodrum Loft projesine 325 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Akın, “Şimdiden otele gelecek yıl için rezervasyon yaptıranlar var. Bu ilgiyle birlikte gelecek yıl Bodrum Loft’u işletmeye devam etme kararı aldık” dedi. Bodrum’daki kaçak yapılaşmaya da değinen Akın, “Bodrum’a inanılmaz bir yabancı ilgisi var. Sadece Rus-Arap değil, zengin Avrupalı’lar da Bodrum’u tercih ediyor. Bu değeri düzgün projelerle desteklememiz gerekiyor. Açgözlülükle yapılmış projeler Bodrum’un algısına negatif etki ediyor. Bu çerçevede Bakanlığın yıkım kararlarını doğru buluyorum. Bodrum için bir master plan yapılıp onun üzerinden hareket edilmesi gerekir” dedi. Bodrum’da yeni bir proje daha planladıklarını söyleyen Akın, “2021 yılı Akfen olarak yeni yatırımlara tekrar hız verildiği bir yıl olabilir. 2020 başında 4.5 milyar TL’si bu yıl olmak üzere iki yılın sonunda 9.8 milyar TL’lik yatırım hedefimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.