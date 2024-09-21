Yabancı bankalar TCMB’den kasımda faiz indirimi bekliyor

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Politika faizini, beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez, PPK metninde ‘enflasyonda bozulma öngörülmesi halinde para politikasının sıkılaştırılacağı’ ifadesi yerine, ‘para politikası araçlarını etkili şekilde kullanacağı’ ifadesini kullanmıştı. Bu gelişme, yabancı yatırım bankalarının TCMB’nin faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine yönelik tahminlerinde değişikliğe gitmesinde etkili oldu.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, karar öncesinde TCMB’nin 2024 boyunca faiz indirimine gitmeyeceği görüşünde idi. Ancak, yapılan ifade değişikliğinin sıkılaştırma eğiliminin azaldığına işaret ettiğine dikkat çeken Küçük’e göre, TCMB’nin tonundaki değişiklik sonrası faiz indirimleri daha erken bir tarihte başlayabilir.

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GOLDMAN VE CITI DE KATILDI

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil ise karar sonrası faiz indirimlerinin, kendi öngörülerinden daha geç bir tarihte, kasım ayında başlayabileceği öngörüsünde bulundular. Ekonomistler, iç talepteki yavaşlamanın eylül ve ekim aylarında enflasyon ivmesini yeterince düşürerek TCMB’nin kasım ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini yapmasına olanak sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

ABD’nin büyük bankalarından Citi’ye göre de TCMB, kasıma kadar bekleyecek. Citi Ekonomisti İlker Domaç, TCMB toplantısının ardından yayınladığı notta, TCMB’nin kasım ayına kadar beklemede kalmasının muhtemel olduğunu ve politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 50’den yüzde 45’e düşürüleceğini öngördüğünü belirtti.