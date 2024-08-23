Ya işle ya da kiraya ver... Devlet iki yıl işlenmeyen tarım arazisini kiraya verecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı, “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAKANLIK KİRAYA VERECEK

Buna göre üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri artık kiralanacak. Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri kapsam dışı tutulacak. Yapılan düzenleme ile işlenmeyen tarım arazilerinin kira bedellerinin arazi maliklerine ödenmesi koşuluyla bakanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı sezonluk olarak kiralanması sağlanacak.

2025’İN SONUNDA BAŞLANACAK

Kiralama çalışmaları kapsamında 2024 ve 2025 üretim yıllarına ait işlenmeyen tarım arazileri tespit edilerek 2025 yılının son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanıyor. İşlenmeyen arazilerin kiralanmasına yönelik işlemler il ve ilçe müdürlükleri bünyesinde kurulacak komisyonlar vasıtasıyla yapılacak.

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UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANACAK

İşlenmeyen tarım arazilerinin tespit işlemlerinde uygulama birliği sağlanacak. Bunun için Tarım Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce bilimsel metotlarla desteklenerek fiili kontrollerle sonuçlandırılmış bir tespit metodu geliştirildi. İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos tarihine kadar olan süre dikkate alınacak. Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak.

İTİRAZ OLURSA

İşlenmeyen tarım arazileri listesi il/ilçe müdürlüklerince beş gün süre ile muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek. Arazi sahipleri ve diğer ilgililer, listeler ile ilgili itirazlarını ilan süresi içerisinde Arazi Tespit Komisyonu’na yapabilecekler. Komisyon bu itirazları üç gün içinde karara bağlayacak. İtirazların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan nihai liste mülki amirin veya yetkili kıldığı kişinin onayı ile kesinleşecek. Kira bedeli, Arazi Kiralama Komisyonu tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak.

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ARAZİ SAHİPLERİNE ULAŞILAMAZSA

Arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde, kira bedelleri bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak. Paranın nemalandırılacağı kamu bankasının tespiti amacıyla, uygulanacak faiz oranlarına ilişkin tüm kamu bankalarından bakanlıkça yazılı teklif istenecek. Kiraladığı tarım arazisini yönetmeliğe ve kira sözleşmesine aykırı kullanması durumunda kiracı, arazi maliklerinin haklarının saklı kalması kaydıyla, takip eden yılda bu yönetmelik kapsamında yapılacak kiralamalara teklif veremeyecek.