XYM Coin Binance'a geldi mi? XYM Coin ne zaman listelenecek?

XYM Coin Binance'a ne zaman geleceği ile merak ediliyordu. Airdrop tarihinde cüzdanında 100 ve üzeri XEM bulunan kişilere XYM Coin dağıtmak üzere ekran görüntüsü alan XEM yönetimi, dağıtım işlemlerine bazı borsalarda başlamıştı. Binance üzerindeki XYM Coin dağıtımının uzunca bir süre yapılmaması üzerine tepki gelmiş ve Binance yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, XYM Coin listelerinin kendilerine bildirilmediği ifade edilmişti.

23 MART İTİBARİYLE DAĞITIM GERÇEKLEŞTİ

Binance, XYM Coin hakeden kişilere 23 Mart 2021 tarihinde dağıtım işlemlerini gerçekleşmeye başladı.

XYM COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

XYM Coinler Binance kullanıcılarının hesaplarında görülse de henüz listeleme gerçekleşmediği için alım satım izni yer almıyor. Binance yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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