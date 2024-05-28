xAI ilk turda 6 milyar dolar yatırım topladı

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Bloomberg’in haberine göre xAI’ın fnansman turu Andreessen Horowitz ve Sequoia Capital desteğinde gerçekleşti. 26 Mayıs’ta bir blog gönderisiyle duyurulan bağış toplama, xAI’nin ilk çıkışından bir yıldan kısa bir süre sonra gerçekleşti ve yapay zekâ araçları geliştirme alanındaki en büyük yatırımlardan biri oldu.

Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI, daha önce Twitter olarak bilinen ‘X’ platformundaki konuşmaya dayalı yapay zekâ sohbeti GrokAI hizmetiyle başlamıştı.

Ünlü iş insanı, yapay zekânın ilk destekçilerinden biriydi ve 2022’de ChatGPT’yi tanıtmadan önce de OpenAI’yi desteklemişti. Musk daha sonra bu teknolojinin gelişiminin olası tehlikelerine karşı uyarıda bulunmuştu.