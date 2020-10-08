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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

WTO ilk kadın başkanını seçmeye hazırlanıyor

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WTO ilk kadın başkanını seçmeye hazırlanıyor
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Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) bir sözcüsü, WTO Başkanı seçilmek üzere finale kalan iki kişinin, Ngozi Okonjo-Iweala ve Yoo Myung-hee olduğunu açıkladı.

Finale kalan iki kişinin de kadın olması nedeniyle, 1 Ocak 1995’te kurulan WTO’nun ilk kez bir kadın başkanı olacak.

Finalistlerden Ngozi Okonjo-Iweala, Nijerya’nın iki dönem maliye bakanlığını üstlendi. Yoo Myung-hee ise halen Güney Kore’nin Ticaret Bakanı görevini yürütüyor.

WTO üyeleri 24 Eylül ile 6 Ekim arasında, WTO Director-General Roberto Azevado’nun yerini alacak olan yeni başkanlık için aday olan beş kişiden ikisini seçmek üzere oylarını kullandılar.

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