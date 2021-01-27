WTO: Hizmetler ticaretinde toparlanma henüz görünmüyor

WTO’dan yapılan açıklamaya göre, hizmetler ticareti 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 daraldı.

WTO açıklamasında, "Bu veri, mal ticaretindeki çok daha güçlü toparlanmanın aksine, hizmet ticaretinde ikinci çeyrekteki yıllık bazda yüzde 30 düşüşten yalnızca küçük bir toparlanmayı temsil ediyor" denildi.

WTO verilerine göre, küresel hizmetler ticareti 2020 yılı Kasım ayında da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 düşük düzeydeydi. WTO açıklamasında, "İkinci bir Covid-19 enfeksiyon dalgası, birçok ülkede yeni, daha sıkı önlemleri gerektirdiğinden, seyahat ve ilgili hizmetlerdeki kısıtlamaların 2021’in ilk çeyreğine kadar genişlemesiyle iyileşme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor" denildi.

WTO açıklamasında, "Son istatistikler, salgının hizmet ticaretini mal ticaretinden daha çok etkileyeceğine ilişkin önceki beklentileri doğruladı; malların küresel ticareti üçüncü çeyrekte yıllık bazda yalnızca yüzde 5.0 düştü" denildi.