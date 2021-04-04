WIN coin nedir? Artışı ile dikkat çeken WINK projesi hakkında detaylar

WINK (eski adıyla TRONbet), kullanıcıların birden fazla blok zinciri ekosisteminde oynamasına, sosyalleşmesine ve pay almasına olanak tanıyan bir oyun platformudur . Bununla birlikte, birincil blok zinciri ekosistemi, Tron blok zinciri etrafında toplanmıştır.

Sayesinde davranışsal madencilik, yenilikçi token ekonomisi tasarımı ve diğer teşvik mekanizmalarının, göz inşa etti kaliteli bir oyun deneyimi sunmak için adanmış tam bir ekosistem .

Ayrıca, geliştiricilerin, benimsemeyi teşvik eden merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) oluşturmalarına ve son kullanıcıları WINk ekosistemine aktif paydaşlar olarak katılmaya teşvik etmelerine olanak tanır .

WIN jetonları, TRON üzerinde çalışan TRC-20 jetonlarıdır . WINk platformunda, geliştiricilerin ve kullanıcıların katılımını teşvik etmek için WIN jetonları kullanılır .

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