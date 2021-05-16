WhatsApp’tan ‘gizlilik’ açıklaması

Kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan WhatsApp, söz konusu paylaşımda, “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat’ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs’a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.



ALTERNATİF UYGULAMALAR

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi dayatmaları, kullanıcıları da alternatif uygulamalara yönlendirdi. Dayatılan yeni sözleşmenin ilk duyurulduğu günden itibaren milyonlarca kullanıcı WhatsApp’ı kullanmayı bıraktı. WhatsApp’ı terk edenlerin kullanmaya başladığı uygulamaların başında hükümetler ve üçüncü şahışlarla hiçbir veriyi paylaşmadığını açıklayan Telegram geliyor. Telegram kullanmayı planlanlayanlar için ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse; uygulamanın uçtan uca şifreleme özelliği varsayılan olarak kapalı olarak geliyor ve uçtan uca şifrelemeyi Gizli Sohbet özelliğini kullanarak aktif hale getirebilirsiniz. Telegram’a ek olarak; uçtan uca şifrelemeye sahip olan Signal, kullanıcıları arasında güvenli iletişim için Sealed Sender özelliğiyle en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu iki uygulamaya ek olarak Turkcell imzasıyla sunulan BiP de büyük dikkat çekiyor. Operatör fark etmeksizin kullanılabilen; farklı dillerden anlık çeviri, uygulama içinde para transferi, acil durum butonu, 10 kişiye kadar sesli ve görüntülü grup görüşme gibi özellikleriyle öne çıkan BiP, yeni duyurulan “Grup Taşıma” özelliği kullanıcılarına WhatsApp üzerindeki grup ve sohbetleri BiP’e taşıma imkanı sağlıyor.

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