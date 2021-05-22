WhatsApp’tan geri adım! Gizlilik sözleşmesi Türkiye’de uygulanmayacak

Yapılan açıklamada, WhatsApp’ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021’de Kurum tarafından geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı.

WhatsApp tarafından güncellemenin küresel olarak 15 Mayıs 2021’e ertelendiği belirtilen açıklamada, “Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

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