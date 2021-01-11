WhatsApp tartışması sürüyor... Elon Musk önerdi! Yanlış şirketin hisseleri yüzde 1300 arttı

WhatsApp'ın gizlilik politikasıyla ilgili yapacağı değişiklik tartışma konusu oldu. Kararın duyurulmasının ardından Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk, Twitter'dan alternatif mesajlaşma uygulaması olan Signal ile ilgili “Use Signal” (Signal Kullan) şeklinde tweet atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı olarak duyurulan Musk'ın Signal kullanımı teşvik eden tweetinin ardından Signal'in hisselerinde artış bekleniyordu. Ancak kullanıcıların yanlış anlamasıyla sağlık teknoloji şirketi Signal Advances'in hisselerinde artış yaşandı. Az bilinen şirketin hisseleri Elon Musk'ın tweet attığı gün yüzde 527 oranında arttı. Artış bununla da kalmadı devam etti ve hisse değeri 0,6 dolardan 8 dolara yükselerek yüzde 1300 artış yaşandı.

KARIŞIKLIĞIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Karışıklığın sebebi çok geçmeden ortaya çıktı. Signal Advances borsada bulunan bir şirket olmasından dolayı kullanıcılar yöneldi. Asıl Elon Musk'ın bahsettiği şirket ise bağışlarla çalışan bir şirket olduğundan borsada kote olmadığı ortaya çıktı.

REKOR YATIRIM İÇİN ŞİRKETTEN YANIT GELDİ

Hisse senetlerinde daha önceden görülmemiş bir artış yaşayan Signal Advance karışıklığında Signal açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan şirket, "İnsanların Signal’in rekor büyümesine yatırım yapmak istemesi anlaşılabilir, ancak bu biz değiliz. Biz bağımsız bir 501c3'iz ve tek yatırımımız sizin gizliliğinizdir" dedi.

1 DOLARIN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYORDU

1992 yılında kurulan ve tıp, hukuk çalışanlarına hizmet veren Signal Advance, 2014 yılında aynı zamanda teknoloji alanına da geçerek adını Signal Advance olarak değiştirdi ve borsaya kote bir şirket haline geldi. Şirketin 2015 yılından bu yana hisse değerlerinin 1 doların altında işlem gördüğü görülürken şirketin piyasa değerinin çok küçük olduğu ve finansal verilerinin ABD hisse senedi piyasası gözlemcisi SEC ile raporlanmadığı görülüyor. Mart 2019 itibarıyla şirketin CEO'su Chris Hymel dışında tam zamanlı çalışanı bulunmayan Signal Advance’ın piyasa değeri birkaç gün içerisinde 55 milyon dolardan 660 milyon dolara yükselerek 13 kat arttı.

DAHA ÖNCEDEN DE YAŞANMIŞTI

Daha önce de benzer şekilde, Twitter’ın borsaya kote olmasını bekleyen yatırımcılar Tweeter Home Entertainment Group adlı bir şirkete yatırım yapmış, şirketin hisseleri yüzde bin artmıştı.