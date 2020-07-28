WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek

ICBC Turkey açıklamasına göre, proje, online olarak düzenlenen lansman ve imza töreniyle kullanıma açıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yu Hua, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Unifree Üst Yöneticisi (CEO) Ali Şenher, Tencent Kıdemli Direktörü Dave Fan ve ICBC Merkez Ofis’ten yetkililer katıldı.



ICBC Turkey sayesinde Türkiye’yi ziyaret eden WeChat Pay kullanıcıları, yaptıkları harcamaların ödemelerini uygulama üzerinden temassız olarak gerçekleştirebilecek. Çinli turistlere ödeme kolaylığı sunan WeChat Pay’in aylık aktif kullanıcı hesap sayısı 800 milyonu geçiyor. Sistemin günlük işlem hacmi ise 1 milyarı buluyor.



"GÜNDE 1 MİLYARDAN FAZLA İŞLEMLE WECHAT PAY YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI YARATABİLİR"

Toplantıdaki açıklamalarına yer verilen Bakan Ersoy, projenin Türkiye’ye olan katkılarının önemine değinerek, "Sosyal medya uygulamaları artık yaşamın her alanında alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. WeChat, bu bağlamda ciddi bir kitleyi temsil etmektedir. WeChat Pay uygulaması ile bu potansiyelin karşılıklı faydaya dönüştürülmesi; teknolojinin bugün ulaştığı noktayı ve doğru kullanıldığında hızdan güvenliğe yarattığı fark ve faydaları ortaya koymak açısından değerli bir örnektir." ifadelerini kullandı.



WeChat Pay projesinin İGA için de güzel bir fark yaratacağını dile getiren Ersoy, "Çin'i Türkiye için çok önemli bir turizm bölgesi olarak gördüğümüz gibi, Çinli konuklarımızın ziyaretlerinin ilk adımlarında bile daha rahat olmasını sağlayan WeChat Pay projesinin İGA için de güzel bir fark yaratacağını düşünüyorum. Halihazırda dünyanın önde gelen teknolojik altyapılarına sahip olan İstanbul Havalimanı, yeni trendlere çok hızlı uyum sağlayabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Ersoy, projenin ilk uygulama alanı İGA olmasına rağmen, Çinli konukların tercihleri ve zevkleri doğrultusunda Türkiye’nin popüler destinasyonlarında yaygın olarak kullanılacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Buna ek olarak, günde 1 milyardan fazla işlemle WeChat Pay yeni iş birliği alanları yaratabilir. Hem ICBC Turkey hem de Tencent, Türkiye’nin yüksek potansiyelinin ve buraya yatırım yapmanın önemli geri dönüşler sağlayacağının farkındalar. Bunun ardından yeni adımların da gelmesini ümit ediyorum. Bakanlık olarak, yetkimiz dahilinde gerekli desteği vermeye hazırız."



"ORTAK ÇABALARIMIZLA İKİLİ İŞ BİRLİKLERİMİZİ YENİ BİR NOKTAYA TAŞIYABİLİRİZ"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise projenin arkasındaki şirketler ICBC, Tencent, İGA ve Unifree'yi tebrik ederek, "Bunun gerçekleşmesini sağlayan şey; vizyonunuz, inovasyonunuz ve koordinasyonunuzdur. Bu başarı Çin-Türkiye ekonomik iş birliğinin çeşitli şekillerde daha da gelişmesine yardımcı olacaktır. Ortak çabalarımızla ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki ikili iş birliklerimizi yeni bir noktaya taşıyabiliriz. WeChat Pay projesi bunun çok güzel bir örneği." açıklamasında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yu Hua ise "ICBC ve Tencent, Türkiye'de WeChat Pay projesini resmen başlatmış oldu." ifadesini kullandı.

"İLHAM VERİCİ BİR PROJE OLMANIN ÖTESİNDE"

Ev sahibi konumundaki ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang de bu yıl Türkiye'deki beşinci yılını kutlayan ICBC'nin uluslararası gücünü, Türkiye'nin jeopolitik gücüyle birleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"WeChat Ödeme Yöntemi Projesi, finans teknolojisi alanında ilham verici bir proje olmanın ötesinde ICBC Turkey olarak yapabileceklerimizin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. ICBC Turkey olarak Türkiye'yi ziyaret eden tüm WeChat Pay kullanıcılarının, özellikle Çinli turistlerin, alışkın oldukları ödeme yöntemini kullanmalarına olanak tanımak istedik. İlk olarak uluslararası havacılıkta dünyada önemli bir role sahip olan İstanbul Havalimanı’nda kullanıma açılan WeChat Pay, yakın zamanda daha çok noktada karşımıza çıkacak."



"WECHAT PAY UYGULAMASINI AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da, "Sadece bulunduğu bölgedeki önemli bir küresel aktarma merkezi değil aynı zamanda kültürlerin buluşma noktası olduğunu kanıtlayan İstanbul Havalimanı'nda, ICBC Turkey sayesinde Türkiye'de ilk kez başlatılacak olan WeChat Pay uygulamasını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çinli misafirlerimizin alışkın oldukları hizmetleri İstanbul Havalimanı'nda sunarak, dijital seyahat beklentilerini bir üst seviyeye çıkarırken havalimanımızda geçirdikleri zamanı benzersiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.



Projenin paydaşlarından Tencent Kıdemli Direktörü Dave Fan, proje hakkında "ICBC ve Türkiye’deki iş ortaklarımızla iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. WeChat Pay dünyada 40’tan fazla ülke ve bölgede, 16 farklı para biriminde geçerli. WeChat Pay’in global gelişimi sayesinde iş yerlerine ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyoruz. Bu deneyim aynı zamanda yerel işletmelere iş yapış şekillerini global bir platforma yükseltme konusunda yardımcı olma amacı taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

"ICBC TURKEY İLE BU ADIMI ATMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Unifree CEO’su Ali Şenher ise "Projemizin en başından itibaren yanımızda durarak, bizi destekleyeceğini belirten ilk banka olan ICBC Turkey ile bu adımı atmaktan çok mutluyuz. WeChat Pay uygulaması ile Çinli dostlarımızı gönül rahatlığı ile seyahat edebilecekleri, kendilerini evlerinin rahatlığında hissedecekleri havalimanımızda ve mağazalarımızda karşılamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.



WECHAT PAY ÖDEME YÖNTEMİNİN TÜRKİYE'DE KULLANIMI

Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, pasaport sonrası dünyanın en büyük gümrüksüz alışveriş alanına sahip İstanbul Havalimanı’nın alışveriş alanları, Çinli turistlerin gözdesi. Gidiş mağazalarındaki satışın yüzde 25’i ile geliş mağazalarındaki satışın yüzde 60’ı Türk yolcular tarafından gerçekleştiriliyor. Türk yolculardan sonra işlem bazında en fazla alışverişi Çinliler yapıyor.



WeChat Pay ödeme yöntemi projesi, mevcut ödeme sistemlerine alternatif olarak kullanıcılara, hızlı, kolay ve güvenilir bir ödeme yolu sunmak üzere geliştirildi. WeChat uygulamasına entegre bir şekilde çalışıyor. WeChat Pay kullanıcıları, akıllı telefonlarını kullanarak hiçbir fiziksel temas olmadan ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.



WeChat Pay ödeme sistemi, ilk etapta Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’ndaki ICBC Turkey anlaşmalı ödeme noktalarında, ilerleyen dönemde ise Çinli turistlerin yaygın olarak ziyaret ettikleri noktalarda kullanılabilecek.