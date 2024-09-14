Washington YPG’ye ‘Seçim yapma’ dedi

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Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, “ABD, kuzey ve doğu bölgeleri de dahil olmak üzere Suriye’de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimler düzenlemek için gerekli koşulların karşılanmadığını değerlendiriyor” dedi.

‘ÖZERK YÖNETİM’ DEDİLER

İlk kez 7 Haziran’da Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada PKK/YPG’den “Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi” olarak bahseden ABD, dünkü açıklamasında yine aynı skandal ifadeyi kullandı. ABD, “Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi’nin (DAANES) Yüksek Seçim Komitesi’ne belediye seçimleri için hazırlıklara başlama çağrısında bulunduğu son duyurusunu desteklemiyoruz” dedi.

Terör örgütü Suriye’de ilk olarak 11 Haziran’da sözde seçim düzenleyeceğini ilan etmiş ancak daha sonra bu tarihi ağustos ayına ertelemişti. Geçtiğimiz ay da sözde seçimleri gerçekleştiremeyen terör örgütü son zamanlarda yeniden harekete geçmişti.