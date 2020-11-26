Reuters
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Walt Disney 32 bin kişiyi işten çıkarcak
Walt Disney Co öncelikli olarak eğlence parklarından olmak üzere toplam 32 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Koronavirüs salgınından dolayı müşteri sayısının sınırlı kalması nedeniyle zor durumda olan şirket Eylül'de 28,000 olacağını söylediği işten çıkarma sayısını artırdı.
Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtti.
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