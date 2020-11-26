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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Walt Disney 32 bin kişiyi işten çıkarcak

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Walt Disney 32 bin kişiyi işten çıkarcak
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Walt Disney Co öncelikli olarak eğlence parklarından olmak üzere toplam 32 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Koronavirüs salgınından dolayı müşteri sayısının sınırlı kalması nedeniyle zor durumda olan şirket Eylül'de 28,000 olacağını söylediği işten çıkarma sayısını artırdı.

Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtti.

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