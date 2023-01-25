Walmart'ta saatlik ücret asgari 14 dolara çıkıyor

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ABD'de perakende devleri arasındaki saatlik ücret yarışına Walmart da katıldı. Walmart çalışanlarına gelecek aydan itibaren saat başına asgari olarak 14 dolar vermeye başlayacak.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte Walmart mağazalarında çalışanların saatlik ücretleri 14-19 dolar arasında değişmeye başladı. Asgari saatlik ücret 2 dolar seviyesinde yükseliş gösterdi.

MART'TAN SONRA 17,50 DOLAR OLACAK

2 Mart'tan itibaren ortalama saatlik ücret 17 dolardan 17,50 dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.

AMAZON, COSTCO, TARGET 2 YILDIR 15 DOLAR SEVİYESİNDE ÜCRET ÖDÜYOR

ABD'nin dev mağazalarından Amazon, Costco, Target 2021 yılından bu yana saatlik asgari ücret olarak 15 dolar ödüyordu. Walmart'ın ABD'de 3 bin mağazasında 340 bin personel görev alıyor.