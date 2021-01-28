Wall Street’te GameStop oyunu

Özellikle online satış ve internet üzerinden oyun indirmenin popülerliğini bu dönemde giderek arttırdığı göz önünde bulundurulduğunda fiziksel satış yapan oyun perakendecilerinin para kaybetmesi kaçınılmaz oldu. Bu dönemde ciddi kayıplar yaşayan ve 450 mağazasını kapatmayı hedefleyen GameStop ise bir anda beklenmedik bir hisse yükselişi yaşadı.



ÖLÜ YATIRIM DİRİLDİ

Çoğu insanın ölü olarak yazdığı bir şirket aniden hisse senedi fiyatının hiçbir sebep yokken yaklaşık yüzde 300’e yaklaşan bir yükselme yaşadığında Wall Street’in birinci gündem maddesi haline geldi. 3.25 dolar seviyesine kadar gerilemiş olan GameStop hisseleri bir anda 148 dolara kadar yükseliş gösterdi. Bu artış borsada deprem etkisi yarattı. Tüm yatırımcıların diline düşen bu yükseliş sosyal medyada da gündem haline dönüştü.

ELON MUSK SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI YARATTI

Tesla CEO’su Elon Musk, bu büyümenin ortasında bir tweet ile sosyal medyada fitili ateşledi. Reddit’teki söz konusu gönderiyi paylaşarak “Gamestonk!!” yazan Musk’ın bu tweet’i on binlerce retweet ve beğeni alırken Bitcoin yatırımcısı milyarder isim Chamath Palihapitiya da bu çılgınlığa katıldı. ‘Stonk’ kelimesi ise, yalnızca yükselen ve bunun için temel bir nedene ihtiyaç duymayan hisse senetleri için kullanılan yeni bir Wall Street ifadesi olarak belirtiliyor.

DEDİKODU İLE TIRMANDI

Video oyun perakendecisinin bu beklenmedik hisse yükselişinin sebebi ise aslında basit bir piyasa mekaniği hikâyesi. Ancak aynı zamanda eğlenceli ve kâr amaçlı bir hisse senedi satın alma çılgınlığı. Şirketin hisselerinin ciddi değer kaybetmesi ile birlikte 2 milyondan fazla abonesi olan dijital sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit üzerinde GameStop hisselerinin yükseleceğine dair yaratılan dedikodu haberler, küçük yatırımcıların bu ucuz hisselere ciddi bir alım yaratmasına sebep oldu. Böylece aşırı alım ile birlikte hisseler ederinin çok üzerinde bir değer kazandı. Ancak Wall Street’te bu hisse yükselişinin manipülatif bir yükseliş olduğu vurgusu yapılırken bu yükselişin ardından başlayacak satışlar ile şirket hisselerinde sert bir düşüş beklentisi hâkim durumda.