Wall Street'in en büyük ismi duyurdu! Yeni ortakları...

Dev yatırım bankası yeni ortaklarının neredeyse yarısının artık "beyaz erkek" klişesinin dışındaki kesimlerden geleceğini duyurdu.

Kuruluşun hemen tüm üst düzey görevlerine beyaz erkekleri atayan Goldman Sachs sık sık "erkekler kulübü" zihniyetine sahip olmakla suçlanıyordu.

Goldman Sachs'ın ortakları arasına girmek hep Wall Street'in en seçkin çevrelerinden birine girmek olarak görüldü.

Ortaklar, şirketin küçük bir hissesine sahipler ve 950 bin dolarlık çıplak maaşlarına, her yıl zam alıyorlar.

Bunun üstüne ayrıca bankanın özel yatırım fonlarına erişimleri ve onların gelecekte elde edeceği kârlarda payları var.

Ne var ki bu yıl ortaklığa aldığı çalışanlarının sayısı, onlarca yılın en düşük düzeyine indi.

Yatırım bankasının "Goldman Sachs'ın her yeni kuşaktan üst düzey liderliğini belirlemek için yürütülen çok seçici bir süreç" diye tanımladığı bir eleme sonunda bu yıl 60 çalışanın ortak statüsüne alınmasına karar verildi.

Goldman Sachs bu 60 yeni ortağın 16'sının kadın, 4'ünün siyah, 3'ünün Latin Amerika kökenli ve 10'unun Asya kökenli ve toplam 32'sinin beyaz olduğunu açıkladı.

'DAHA YOLUN BAŞI'

Daha önce Goldman Sachs'da üst düzey yönetici olarak çalışan Yoko Makiguchi şu anda Revolut Securities adlı yatırım kuruluşunun Japonya'daki faaliyetlerini yönetiyor.

Makiguchi, "(Goldman Sachs'da) kimin terfi edeceğine erkek ortaklardan oluşan bir grup karar veriyor. Doğal olarak sadece iş ilişkileri olan kadınlardan ziyade ahbaplıkları olan erkeklere daha çok güvenme eğilimindeler" diyor.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon bankanın üst düzey yönetiminde farklı kesimlerin temsilini hızla artırmayı istediğini söylüyor.

Ama şirketin eski yöneticilerinden Makiguchi "Burada soru şu: Kadın çalışanların ortaklığa terfi ettirilmesinden sonra görevlerinde yeniden değişiklik olacak mı? Mesela herhangi bir dönem CEO pozisyonu için düşünülecekler mi? Bunun cevabı hala 'Hayır'" diyor.

'EŞİTSİZLİKLERİN AZALMASINA KATKI SAĞLAR'

Fakat Goldman Sachs'ın attığı adımı memnuniyetle karşılayanlar da var.

500 Startups adlı bir girişim sermayesi fonunun kurucu ortaklarından ve CEO'su Christine Tsai "Kadınlar salgın döneminde büyük ölçüde ücret eşitsizlikleri nedeniyle iş gücünün dışına itilirken, Wall Street'te kadınları daha üst düzeylere getirip erkeklerle eşitlemeye yönelen hareketler bu eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır" diyor.

Bu yıl İngiltere'de yapılan bir araştırma, finans sektöründeki üst düzey yönetici rollerin sadece yüzde 15'ini kadınların oluşturduğunu ortaya çıkarmıştı.

Goldman Sachs sözcüsü yeni ortakların listesini açıkladıktan sonra "Bu şirkette farklılıkların temsilini geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haziran ayında Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin en çok gündemde olduğu dönemde Goldman Sachs ırk eşitliği amaçlı bir fona 10 milyon dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.