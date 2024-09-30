VW ID.Buzz Türkiye’de

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ID.Buzz’ın, Volkswagen ID ailesinin Türkiye’de satışa sunulan ilk modeli olduğunu belirten Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “ID.Buzz, Volkswagen Grubu’nun tamamen elektrikli araç platformunda (MEB-modüler elektrikli araç platformu) üretiliyor. İçten yanmalı araç platformundan dönüşüm yapılmış bir araç değil, bu bakımdan müşteri beklentilerini tamamen karşılayacağını düşünüyoruz” dedi.

Senyücel, “Volkswagen Ticari Araç olarak bu ürünün hem müşteri portföyümüze hem de satışlarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yıl için kotalarımız sınırlı da olsa, 2025 yılında pazara sunmayı planladığımız diğer ID.Buzz modelleriyle birlikte, satışlarımızın içinde elektrikli araç satışlarının yüzde 10 pay almasını hedefliyoruz” şeklinde bilgi verdi. 1 Ekim’den itibaren satışa sunulacak ID.Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) modeli 1 milyon 950 bin TL ve ID.Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) modeli ise 3 milyon 600 bin TL anahtar teslim fiyatıyla satın alınabilecek.