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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Volkswagen'den flaş isim kararı

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Volkswagen'den flaş isim kararı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen ABD'deki operasyonları için yeni adım attı ve adını değiştirdi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği bildirildi.

Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği belirtildi.

Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

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