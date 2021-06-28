MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVolkswagen'den içten yanmalı motorlu araç kararı
GeriEkonomi Volkswagen'den içten yanmalı motorlu araç kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 28.06.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Volkswagen'den içten yanmalı motorlu araç kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volkswagen'den içten yanmalı motorlu araç kararı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW), 2035 yılına kadar Avrupa'da içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durduracağı bildirildi.

Volkswagen'in binek otomobil markasının satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Klaus Zellmer, Alman Münchner Merkur gazetesine yaptığı açıklamada, Volkswagen'in, Avrupa'da 2033 ve 2035 yılları arasında içten yanmalı motorlu araç işinden çıkacağını belirtti.

Dizel motorlu araçlara yönelik talebin halen yüksek kaldığını aktaran Zellmer, Volkswagen'in içten yanmalı motorları geliştirmeye devam edeceğini de bildirdi.

Yıllar önce satmıştı... Alman devinden flaş satın alma adımı
Yıllar önce satmıştı... Alman devinden flaş satın alma adımı!

AFİRİKA VE GÜNEY AMERİKA'DAN ÇIKMAK ZAMAN ALACAK

Zellmer, Volkswagen'in ABD ve Çin'de, içten yanmalı motorlu araçlar pazarından Avrupa'dan daha sonra çıkacağını belirterek, Alman üreticinin Afrika ve Güney Amerika pazarlarından çıkmasının ise siyasi koşullar ve altyapı eksikliği nedeniyle daha uzun zaman alacağını vurguladı.

Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı
Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda! Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı

Bu arada, Wolkswagen Grup iştiraki Audi, 23 Haziran'da, sıfır karbon emisyonu hedefinin bir parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıklamıştı.

AB'nin iddialı emisyon hedeflerinin, otomobil üreticilerini uzun vadede üretimde daha az emek harcanan elektrikli araçların üretimine yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorlaması dikkati çekiyor.

Volkswagen, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, 2020-2024 döneminde elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu.

Volkswagenin eski CEO’ları şirkete servet ödeyecek
Volkswagen'in eski CEO’ları şirkete servet ödeyecek

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi