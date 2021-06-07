Volatilite Nedir, Nasıl Hesaplanır? Kripto Para Sektöründe Volatilite Ne Demek?

Volatilite, menkul kıymetlerin veya piyasa endekslerinin değerinin ne kadar hızlı hareket ettiğinin göstergesidir.

Volatilite Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Volatilite, belirli bir getiri kümesi için bir menkul kıymetin fiyatının arttığı veya düştüğü oran olarak tanımlanır. Menkul kıymetin değişen fiyatı ile ilişkili riski gösterir ve belirli bir süre boyunca yıllıklandırılmış getirilerin standart sapması hesaplanarak ölçülür.

Volatilite, tipik olarak standart sapma veya varyans kullanılarak ölçülür. Her iki durumda da, değer ne kadar yüksek olursa, fiyatlar veya getiriler o kadar değişken olur. Bu, yüksek bir standart sapma değerinin, fiyatların geniş bir yelpazeye yayıldığını gösterdiği anlamına gelir. Tersine, düşük bir standart sapma değeri, fiyatların dar bir aralıkta birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterir.

Hisse senedi piyasası bağlamında, her iki yönde de hızlı fiyat dalgalanması Volatilite olarak kabul edilir. Bu nedenle, yüksek bir standart sapma değeri, fiyatların dinamik olarak yükselebileceği veya düşebileceği anlamına gelir. Ayrıca olarak kabul edilir. Bu nedenle, yüksek bir standart sapma değeri, fiyatların dinamik olarak yükselebileceği veya düşebileceği anlamına gelir. Volatilite, tekil bir kavram veya ölçüm değil, çok yönlüdür.

Tarihsel Volatilite Nedir?

Tarihsel Volatilite, getiriler veya fiyatlardaki tarihsel hareketlere dayalı olarak uzun bir süre boyunca oynaklığın ölçülmesini ifade eder. Bilimsel ölçütlere aşırı bağlılığı nedeniyle istatistiksel Volatilite olarak da bilinir. Uygulamada, yatırımcılar tarafından bir menkul kıymetin geçmişte dayanak varlığın farklı dönemlerdeki fiyat hareketlerine dayalı olarak performansını belirlemek için kullanılır.

Tarihsel dalgalanmanın artması, muhasebeleştirilen menkul kıymetlerin fiyatlarının normalden daha büyük ölçekte dalgalanacağı anlamına gelir. Aksine, düşen istatistiksel dalgalanma, fiyatların sınırlı ve ortalama veya ortalamadan düşük ölçekli sapmalara şahit olacağına işaret edecektir.

Tarihsel dalgalanmanın hesaplanmasında, dağılım ölçüsü geçmiş ve somut verilere dayandığından, kurumsal yatırımcılar bunu hesaplarken temel bir kuralı izlerler. Bu dağılım, daha önce bahsedildiği gibi bir varyans kullanılarak ölçülür.

Zımni Volatilite Nedir?

Tarihsel Volatilite’in aksine, menkul kıymet değerlerindeki olası hareketlerin gelecekteki bir projeksiyonudur. Geçmiş verileri hesaba katmadan belirli bir hisse senedinin değerinin nereye gittiğini belirlemek için küresel hisse senedi piyasalarında yatırımcılar tarafından kullanılır.

Zımni Volatilite, opsiyon sözleşmelerinin fiyatlarının belirlenmesinde kritik bir ölçüttür. Analistler, menkul kıymet fiyatlarındaki olası hareketleri tahmin etmek için çok sayıda faktörü hesaba katıyor. Yüzde olarak ifade edilir; ancak, ima edilen dalgalanmanın fiyatların hangi yönde hareket edeceğini netleştirmemektedir.

Volatiliteyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çok sayıda faktör borsa dalgalanmasını ve menkul kıymetler muadilini etkiler. Bunlar;

Menkul kıymet arzı ve talebi,

Bir ekonomide yaygın olan jeopolitik faktörler,

Sosyoekonomik faktörler,

Bir opsiyon sözleşmesinin sona erme tarihidir.

Kripto Para Sektöründe Volatilite Ne Demek?

Geleneksel finansta Volatilite, bir varlığın fiyatının dağılımının istatistiksel ölçüsü olarak tanımlanır. Kripto para piyasasında görülebileceği gibi, fiyatları günlük olarak agresif bir şekilde yukarı veya aşağı hareket ederse, bir yatırımın değişken olduğu kabul edilir. Altın veya devlet tahvilleri gibi değişkenliği düşük varlıklar, fiyatların istikrarlı bir şekilde dalgalandığı ve sık sık değişmediği için son derece istikrarlıdır. Öte yandan, değişkenliği yüksek varlıklar değer bakımından hızla ve daha agresif bir şekilde yukarı ve aşağı hareket eder.

Bir kişinin üstlenmeyi seçtiği risk seviyesinin, elde edeceği potansiyel getirilerle oldukça ilişkili olduğu belirtilmelidir. Başka bir deyişle, daha yüksek riskli bir yatırım, daha yüksek getiri elde etme olasılığı ile ilişkilendirilirken, düşük riskli bir yatırım daha düşük bir getiri oranı sağlayacaktır. Buna risk-getiri değiş tokuşu denir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara