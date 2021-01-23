Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Yeni görevinde Vodafone Türkiye’nin tüm bireysel satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek olan Şahin, halihazırda yürütmekte olduğu Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise vekaleten yürütecek ve şirketin yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış ekiplerine ve her biri kendi alanında öncü olan kurumsal programlarına liderlik etmeye devam edecek.

GLOBAL GÖREVLER ÜSTLENDİ

Vodafone’dan önce EWE Turkey Grup bünyesindeki Millenicom şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şahin, bu görevleri kapsamında şirketin büyüme esaslı bir şirkete dönüşme sürecine liderlik etti. Daha sonra 10 yıl boyunca Turkcell bünyesinde pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında farklı görevlerde çalışan Şahin, bundan önce de Sony Ericsson ve Procter & Gamble şirketlerinde çeşitli yerel ve global görevler üstlendi. Şahin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini de sürdürüyor.