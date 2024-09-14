×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Vizesiz Rumenler 5’inci sıraya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Turizm#Rumen#Vize
Vizesiz Rumenler 5’inci sıraya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Turizmde pazar çeşitliliğinin artırılması için vize muafiyetinin sağlandığı Romanya’dan Antalya’ya ağustosta gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı.

Haberin Devamı

Bu yıl 12 milyonun üzerinde turistin tatil yaptığı Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu. Beşinci sırada ise 21 Mayıs’ta vize muafiyetinin sağlandığı Romanya yer aldı.

Kente 2022’nin ağustos ayında 78 bin 553, 2023’ün ağustosunda 90 bin 211 Rumen turist gelirken, bu yılın aynı ayında sayı 115 bin 141 oldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, kente 8 aylık dönemde Rusya’dan 2.6 milyon turist geldiğini belirterek, “Romanya pazarında vize muafiyatı Türk turizmine çok büyük avantaj sağladı. Bu tür vize kolaylıkları pazar çeşitliliğinde birçok rakip ülkeye göre Türkiye’ye avantaj sağlıyor” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turizm#Rumen#Vize

BAKMADAN GEÇME!