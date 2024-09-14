Vizesiz Rumenler 5’inci sıraya çıktı

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Bu yıl 12 milyonun üzerinde turistin tatil yaptığı Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu. Beşinci sırada ise 21 Mayıs’ta vize muafiyetinin sağlandığı Romanya yer aldı.

Kente 2022’nin ağustos ayında 78 bin 553, 2023’ün ağustosunda 90 bin 211 Rumen turist gelirken, bu yılın aynı ayında sayı 115 bin 141 oldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, kente 8 aylık dönemde Rusya’dan 2.6 milyon turist geldiğini belirterek, “Romanya pazarında vize muafiyatı Türk turizmine çok büyük avantaj sağladı. Bu tür vize kolaylıkları pazar çeşitliliğinde birçok rakip ülkeye göre Türkiye’ye avantaj sağlıyor” dedi.