Vize sorunu TIR’ları aksattı

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, çok sayıda TIR şoförü vize alamadığı için ihracatta kullanılan araçların yattığını belirtti. Çavuşoğlu, “Günde 300-400 TIR çıkıyordu. Şu anda 60-80 TIR söz konusu” dedi.

Çavuşoğlu, “Şu anda hemen hemen iki ayı bulan randevu süreleri söz konusu. Bazı ülkeler ise başvuruları en az 1, 1.5 ay ileriye atıyor. Bunlar da ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Son 4-5 aydır TIR şoförlerinde çok ciddi vize problemi yaşıyoruz. Bu da ürünlerimizin ihracatını engelliyor. Çünkü TIR’lar yatmaya başladı” diye konuştu.

Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini dile getiren BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Belki kısa vadede herhangi bir kayıp yaşamıyor gibi gözüküyoruz, fakat orta ve uzun vadede ciddi kayıplar söz konusu oluyor. Bunu kapıda yaşadığımız problemde de gördük. Kapıda ilk başlarda müşteri kayıpları olmadığını gördük. Fakat 1-1.5 yıl geçince ciddi kayıplar yaşadığımız anlaşıldı. Biz artık bunları yaşamak istemiyoruz. Üzerine koyup devam etmek istiyoruz” dedi.