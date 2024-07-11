Vize reddi 13 milyon Euro’ya mal oldu

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Türkiye’nin Schengen vizesi ile yaşadığı sorun ekonomiden sosyal hayata her alanda etkili oluyor. Başvurulara gelen ret oranı giderek artarken bu durumun Türkiye’ye maliyeti ile ilgili bir araştırma olayın boyutlarını netleştirdi. Araştarmaya göre, geçen yıl Türkiye’den 1 milyon 55 bin 885 Schengen vizesi başvurusu yapıldı ve Türkler geçen yıl bu başvurular için toplam 84 milyon Euro harcadı. Bunun yaklaşık 68 milyon Euro’su onaylanmış vizelere (867 bin 646) harcanırken, reddedilen yaklaşık 170 bin vize için yapılan harcamanın 13 milyon Euro olduğu belirtildi.

AB Vize Serbestisi Görüşmeleri’nin Başladığı 2013’ten bu yana Türk vatandaşlarının Schengen vizesi için yaptığı harcama toplamı ise 619 milyon Euro olarak hesaplandı.

RET ORANI 3 KATINA ÇIKTI

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Schengen.News’te yer alan bu hesaplama aynı zamanda, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularının reddedilme sayısı ve oranına ilişkin de bilgi verdi. Haberde yer alan Schengen İstatistik Portalı verilerine göre, Türklerin reddedilen vize sayısı 2014’te 35 bin 971 iken 2023’te 169 bin 514’e yükselerek üç katına çıktı. Reddedilen vizelerin payı ise aynı dönemde yüzde 4.40’tan yüzde 16.10’a yükseldi. Haberde öne çıkan diğer veriler şu şekilde:

EN FAZLA RET ALMANYA’DAN

2023’te en fazla vize reddi Almanya’dan geldi. Almanlar 55 bin 495 vize reddi verirken bu rakam reddedilen tüm vizelerin yüzde 32.7’sini oluşturdu.

İkinci sırada yüzde 21.3 payla ve 36 bin 112 ret sayısı ile Yunanistan geliyor. Fransızlar ise 19 bin 586 başvuruyu reddetti.

Geçen yıl Türk vatandaşlarına vize verme ihtimali en yüksek olan ülkeler arasında, yapılan vize başvurularının yüzde 93’ünün onaylandığı Portekiz yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 91.1 ile İtalya, yüzde 88.8 ile Slovakya, yüzde 86.6 ile Polonya ve yüzde 86.5 ile İspanya takip etti.

BAŞVURU ÜCRETİ YÜZDE 12 ARTTI

Danimarka, Estonya ve Litvanya, Türkler tarafından yapılan Schengen vize başvuruları için en düşük onay oranlarına sahip ülkeler oldu. Danimarka vizelerin yaklaşık yüzde 55.8’ini onaylarken, Estonya ve Litvanya Türkiye’den başvuranların sırasıyla yüzde 57.5 ve yüzde 63.9’una vize verdi.

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Öte yandan, bu yıl Schengen vizesi başvuru ücreti geçen yıla kıyasla yüzde 12 arttı. 11 Haziran’dan itibaren Schengen vizesine başvuru yapanlar, başvuruları için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

EN ÇOK RET İRAN’A

Avrupa Komisyo-nu’nun resmi rakamlarına göre, İranlıların vize ret oranı, Türk vatandaşlarından fazla. İran vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında reddedilme oranı 2022’de yüzde 25.1 iken 2023’te yüzde 30’a çıktı. Böylece İran, en çok ret alan ülke oldu. Türkler ise Avrupa’ya vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke durumunda.