Vize muafiyetiyle milyonu aşkın ekstra turist gelebilir

Türkiye, Avrupa’nın 6 ülkesine tek taraflı vize muafiyeti getirme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır” dedi. Alınan bu karar turizm camiasında sevinçle karşılandı. Özellikle vize muafiyeti getirilen ülkelerin Avrupa’da ve Türkiye’ye çok turist gönderen ülkelerden olmasını sevindirici olduğunu kaydeden turizm sektörü temsilcileri, alınan kararın bu ülkelerden gelen turist sayısını arttıracağını ifade etti.

5.7 MİLYON KİŞİ GELDİ

Türkiye geçen yıl 45 milyon yabancı turist ağırlarken, yaklaşık 5.7 milyonu vize serbestisi sağlanan ülkelerden gelmişti. 2019’da İngiltere’den 2.5 milyon, Hollanda’dan 1.1 milyon, Polonya’dan 880 bin, Belçika’dan 557 bin, Avusturya’dan 401 bin, İspanya’dan 257 bin turist gelmişti. Avrupa ülkelerinden gelen toplam turist sayısı ise 20 milyonu aşmıştı.

35 DOLAR ÖDÜYORLARDI

Bu ülkelerden gelen turistlerin vize için kişi başı ortalama 35 dolar ödediğine dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, “4 kişilik bir aile olunca vize için ödenen ücret 100 doları aşıyordu. Şimdi artık vize için bu ücretleri ödemeyecekler. Bu ülkelerin seçilmiş olması da bizleri ayrıca sevindirdi. Uzun yıllardır Türkiye’ye turist gönderen ülkelerle birlikte Polonya gibi potansiyeli yüksek ülkeler de var. Şimdiden nisan ve mayıs için Polonya’dan ek seferler düzenlenmek isteniyor. Ayrıca iflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un etkileri de azaltılabilir. Söz konusu ülkelerden 2019’da 6 milyona yakın turist gelmişti. Bu kararla turist sayısı çok daha hızlı yükselecektir. Bir anda milyon artışlar olabilir” dedi.





