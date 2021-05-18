Vitalik Buterin Shiba coinleri yaktı mı?

Hindistan için elindekilerin yüzde 10'una tekabul eden 1 buçuk milyar dolar değerinde Shiba coin yakan Vitalik Buterin, yaktığı coinler için duyuru yaptı. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in Shibaları yakmasının ardından 7 milyar dolarlık coin piyasadan silinmiş oldu.

Bu işlemin ardından piyasadaki Shiba coin değeri artışa geçti.

Ethereum ortak yaratıcısı, kalan tokenleri sonsuza kadar açık cüzdanında tutmanın bir seçenek olmadığını ekledi. Güvenlik nedenlerinden ötürü, kripto paraların daha iyi bir cüzdana taşınması gerektiğini, bu nedenle derhal faydalı bir hamle yapabileceğini açıkladı. Buterin şöyle açıkladı:

“Köpek token topluluklarının son bağışlara karşı davranışından gerçekten etkilendim! Pek çok köpek token yatırımcısı cömertliklerini ve sadece kendi kârlarına odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda dünyayı bir bütün olarak daha iyi hale getirmekle ilgilenmeye istekli olduklarını gösterdi. Bunu ciddiyetle yapan herkesi destekliyorum.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara