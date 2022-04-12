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Vitalik Buterin İstanbul uçağına bindi

#Vitalik Buterin#Orkun Işıtmak#Ethereum
Vitalik Buterin İstanbul uçağına bindi

Kripto para piyasalarında deprem yaşanırken Ethereum'un kurusucu Rus asıllı Kanadalı bilgisayar programcısı Vitalik Buterin, İstanbul'a gelen uçağa bindi. Buterin'in İstanbul'a gelişini Youtuber Orkun Işıtmak Twitter sayfasından duyurdu.

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Kripto para birimleri arasında liderliği oynayan Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, İstanbul’a gelen uçakla seyahat etti.

367 milyar dolar ile dünyanın en değerli varlıkları arasında yer alan Ethereum şu sıralar 3 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Buterin'in fotoğrafı incelendiğinde ise sıradan bir tişört, pijama altı, spor Nike marka ayakkabı ve şapkası buluyor. Maskesini ise koluna takarak dolaşmayı tercih eden Buterin'in etrafında 5 güvenlik görevlisi bulunduğu belirten Işıtmak, İstanbul uçağında beraber uçtuklarını ve Buterin'in ekonomi sınıfında uçmayı tercih ettiğini söyledi.

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Her zaman mütevazi tavırlar içinde olan Buterin, Işıtmak ile fotoğraf çekildikten sonra havalimanında bir kafeteryada bilgisayarını açarak işlerini takip etmeye başladı.

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AKTARMALI UÇUŞ OLABİLİR

Uçağın İstanbul’a inmesinin ardından çıkış kapısında bekleyen Işıtmak, Buterin’in çıkmadığını, muhtemelen aktarma için İstanbul’u tercih ettiğini ve başka bir ülkeye seyahatine devam etmiş olabileceğini belirtti.

 

VITALIK, ITALİK ESPRİSİ

Vitalik Buterin’in fotoğraflarda genel olarak yana doğru eğimli durmasından dolayı tweetin altına Italik Buterin esprisi yapıldı.

DÜNYANIN EN GENÇ KRİPTO MİLYARDERİ

2015 yılında Ethereum'u piyasaya süren Vitalik Buterin henüz 27 yaşındayken dünyanın en genç kripto milyarderi oldu.

Vitalik Buterin İstanbul uçağına bindi

Fotoğraf: Orkun Işıtmak

BUTERIN KİMDİR?

Vitalik Buterin 1994 yılında Moskova’nın hemen yanı başındaki Kolomna kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre sonra Kanada’ya göçen Buterin, Toronto’da hayatını sürdürmeye başladı. 2012 yılında 18 yaşındayken Ethereum’un kuruluşunda kendisine yardımcı olan Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine’i kurdu. Buterin bu dergide yazılar yazmaya başladı. 2014 yılında Buterin, Thiel bursu aldı ve 100 bin dolar teklif edildi.

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#Vitalik Buterin#Orkun Işıtmak#Ethereum

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