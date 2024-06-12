Visa, Türkiye’deki 40’ıncı yılını kutluyor

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Visa, 1984 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası kredi kartının Visa logosuyla pazara sunulmasından bu yana Türkiye’deki varlığının 40’ıncı yılını kutluyor. Şirket yaptığı değerlendirmede, 40 yıl süresince Visa’nın ekonomiye katkıları, ülkemize teknoloji transferleri ve yatırımları ile Türkiye’den çıkan yenilikçi ödeme çözümlerine vurgu yaptı. Visa’nın global liderleri de şirketin 40’ıncı yıl kutlamalarında Visa Türkiye’deki liderlik ekibi, üye banka ve finans kuruluşları ile bir arada olmak için Türkiye’ye geldi. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Laçin Öğe, Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener ve Visa Türkiye Üye İlişkileri Grup Başkanı Burcu Altun İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısı Visa’nın Türkiye’de geçirdiği 40 yılının anlatıldığı bir kısa film gösterimi ile başladı.

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“KARTLA ÖDEMELER DÜNYASINDA HALA BÜYÜYECEK CİDDİ BİR PAY VAR”

Visa’nın hikayesinin Türkiye’de 40 sene önce Visa Kart basılması ile başladığını söyleyen Samile Mümin geçmişten günümüze ödemeler sisteminin uğradığı değişimlere dikkat çekti. Büyümeye devam edeceklerinin mesajını veren Mümin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hikayemiz 1984 yılında ilk Visa kartının basılması ile başladı ve aslında Türkiye'nin kartla ödemeler hikayesi de çok paralellik taşıyor Visa'nın kendi hikayesi ile. Tabii o zamanlardaki ödeme deneyimi çok farklıydı. Bugün geldiğimiz noktada artık temassız ödemeler, mobil ödemeler, online ödemeler, gömülü finans gibi pek çok noktada bulunuyor kartla ödemeler. Esasında baktığımızda Türkiye'de hala tüketici harcamalarının sadece yüzde 53'ü kartla ödemelerle yapılıyor. Dolayısıyla kartla ödemeler dünyası anlamında büyüyecek hala ciddi bir yer var diye görüyoruz.”

“TURİZM GELİRLERİ VE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN DARALMASINDA ETKİMİZ BÜYÜK“

Mümin, Visa’nın geçmişten bugüne Türkiye’ye olan ekonomik katkılarından da söz etti. Turizm gelirleri ve kayıt dışı ekonominin azalmasındaki etkilerinin büyük olduğunu ve bu katkıların da sağladıkları güvenle mümkün olduğunu söyleyen Mümin, “Kartla ödemelerin Türkiye'deki en önemli 2 faydasından 1’incisi turizm gelirleri oluyor. Yani yurt dışındaki kart sahibi turistlerin Türkiye'ye gelmesi ve bize kartlarını kullanarak ödemeler yapması, alışveriş yapması ve bunu yaparken de güvenli ve kolay bir şekilde bu işlemlerini gerçekleştiriyor olması önemli bir faktör. Çünkü bu sayede her yıl milyarlarca dolarlık döviz girdisinin Türkiye'ye gelmesine biz aracılık ediyoruz. 2’nci konu ise en az 1’incisi kadar önemli: Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı ekonominin daralmasında kartla ödemeler

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dünyasının payı. Yeni yaptırdığımız araştırmalardan birinde görüyoruz ki; kartla ödemeler, dijital ödemeler tarafındaki artışın yüzde 10’luk bir artış, kayıt dışı ödemeler tarafında yaklaşık yüzde 6’lık bir daralmaya sebep oluyor. Dolayısıyla bu anlamdaki kartla ödemeler dünyasının katkısı ve etkisi büyük” dedi.

“GLOBAL'DE 10 MİLYARINCI TOKENIMIZI ÜRETTİK”

Türkiye’deki ‘token’ teknolojisi hakkında da bilgiler veren Mümin, “Türkiye gibi çok inovatif ve teknolojinin ödemeler altyapısını çok gelişkin olduğu bir ülkede bizim Visa olarak getirdiğimiz inovasyon ve teknolojik yeniliklere de mutlaka değinilmeli. Token da bunlardan biri.” diye konuştu. Mümin şöyle devam etti:

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“Token teknolojisi sizin hassas kart bilgilerinizin, aslında dijital bir kod olarak kodlanması, bir token oluşturulması ve tokenın da sadece o karttan tahsilat yapacak iş yeri tarafından çözülebilmesi diye özetleyebilirim. Bunu Türkiye'deki yerel veri merkezlerinde, Türkiye'deki verinin Türkiye'de kalması düsturuyla 2022 yılında hayata geçirdik. Global'de de 10 milyarıncı tokenımızı geçtiğimiz hafta içerisinde ürettik ve anons ettik. Bu anlamda Türkiye'de de yeni gelişmelerle ciddi anlamda yaygınlaşmayı bekliyoruz.

YENİ ÜRÜNLERİMİZİN OYUN DEĞİŞTİRİCİ YENİLİKLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Samile Mümin Visa’nın Türkiye’de 40 yılı geride bırakırken gelecek planlarının neler olduğunu ise şöyle aktardı:

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“Geleceğe dair ödemeler dünyasında tüketici ihtiyaçları ve talepleri çok net. Tüketiciler kolay ödeme yapmak istiyorlar, hızlı ödeme yapmak istiyorlar, güvenli ödeme yapmak istiyorlar. Tüm bunları yaparken de aslında yapay zeka ile birlikte gözlemlediğimiz bir trendde çok daha kişiselleştirilmiş personelize ödeme deneyimlerine sahip olmak istiyorlar. Dolayısıyla bizim buradaki güvenlik katmanı açısından ‘token’ teknolojimiz çok önemli. Yine ödemelerin daha kişisel hale getirilmesi ve ödeme kontrolünün tüketicinin eline geçmesi anlamında da geçtiğimiz dönemde lansmanını yaptığımız 3-4 yeni ürünümüz var. Visa Flexible Credential ve Tap to Everything gibi. Ciddi anlamda bunların oyun değiştirici yenilikler olduğunu düşünüyoruz.”

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DİJİTAL ÖDEMELERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI

Dijital ödemeler, dünyada ve Türkiye pazarında ekonomik büyüme ve inovasyonun itici gücü konumunda. Visa, 40 yıldır Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna destek olmak üzere finans kurumları ve iş ortaklarıyla birlikte iş birliği yaptı. Dijital ödemeler, aynı zamanda kayıtlı ekonominin de olmazsa olmaz unsurlarından biri. Araştırmalar, dijital ödemelerin ekonomideki payı arttığında kayıt dışı ekonominin azaldığını, ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etki yarattığını gösteriyor.

VISA, TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI PARA HAREKETLERİ VE TURİST HARCAMALARINA İMKAN SAĞLAYARAK EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Türkiye'deki kart kabul ağının yaygınlığı, Visa’nın getirdiği uluslararası işlerlik ve ile dünyanın en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan ödeme altyapısı sayesinde turistler 40 yıldır Türkiye’de ödemelerini güvenle gerçekleştiriyor. Türkiye'de yabancı Visa kartlarıyla yapılan ödemeler, ülke ekonomisine her yıl milyarlarca dolar değerinde döviz girişi sağlıyor. Visa Akdeniz Turizm Analizine göre 2023 yılı, Visa kartlı ziyaretçi sayısında yıllık %20, Visa kartları ile yapılan turist harcamalarında ise %16 artışla, Türkiye'de turizmde rekorlar yılı oldu. 2018-2023 yılları arasındaki son 5 yılda, yabancı kartlarla yapılan ortalama harcamalar Akdeniz Havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken, Türkiye’de 3 kata yakın büyüklüğe ulaştı.

40 YILDA TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YATIRIMLARI İLE KNOW-HOW TRANSFERİ

Visa, Türkiye’deki yolculuğu boyunca teknoloji alanında pek çok yeniliği getirdi. Visa Token Service teknolojisini devreye almak üzere, Türkiye’nin verisini Türkiye’de saklayacak şekilde inşa edilen veri merkezi 2022 yılında hayata geçti. Token’lar, kart sahibinin hassas verilerini benzersiz bir dijital kodla, değiştiriyor ve sahteciliği azaltmak üzere ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Bunun yanı sıra Visa, 2021'den bu yana 30’a yakın ilde şehir içi toplu ulaşımda temassız ödemeleri devreye aldı ve Türkiye’deki illerin yarıdan fazlasını kapsama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, küçük işletmelerin dijital ticaretin getirdiği avantajlardan yararlanarak büyümesini desteklemek için akıllı telefonları POS terminallerine dönüştüren ve küçük işletmelerin basit bir dokunuşla temassız ödeme kabul etmelerini sağlayan Tap to Phone çözümünü de hayata geçirdi. Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında teknoloji alanında Türkiye’ye önemli başka katkıları da dikkat çekiyor. Şirket 1993 yılında uygulamaya alınan BKM Switch sisteminde Türk Bankalarının ATM ve POS ağlarının birbirinin kullanımına açılması için önemli bir know-how desteği sağladı. 1994 yılında ise uydu bağlantıları üzerinden uluslararası işlem yapmaya olanak veren VSAT (Visa Satellite) Teknolojisini Türkiye’ye getirdi.

Visa, Türkiye’deki üye banka ve finans kuruluşları ile iş birliği içinde, bazıları türünün ilk örneği olan birçok yenilikçi çözümü de hayata geçirdi. Örneğin 2022'de Türkiye, Avrupa'nın ilk Visa Signature kartının lansmanına tanık oldu. 2010 yılında, Avrupa'nın hem banka hem de kredi kartını aynı temassız kart üzerinde birleştiren ilk Visa Simply One'ı Türkiye’de pazara sunuldu. 2006 yılında Avrupa'nın ilk dikey tasarımlı Visa kartı yine Türkiye’de kullanıma sunuldu. 1992 yılında ise dünyadaki ilk Visa Electron kartı yine Türkiye’de çıkarıldı.

11 İLDE 12 BİN ÇOCUĞA ‘OLİMPİK DEĞERLER’ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İLE ULAŞACAĞIZ

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin düzenledikleri basın toplantısında 2 aydan az bir zaman kalan 2024 Paris Olimpiyatları hakkında konuştu. 3 sporcuya destek verdiklerini hatırlatan Mümin sporcularla Türkiye’de olimpiyat sonrası sürdürecekleri projelerini de aktardı. Mümin,” Biz Visa olarak 40 yıldır globalde olimpiyatların ana sponsorlarındanız. Visa Türkiye olarak da bu sene Team Visa başlığı altında 3 tane sporcumuzu destekliyoruz. Bunlar milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, milli tekvandocumuz Hakan Reçber ve paralimpik okçumuz Öznur Cüre Girdi. 3’ü de çok başarılı, gençlere örnek olacak sporcular. Kendilerinden Avrupa şampiyonlukları da gelmeye başladı. Diğer taraftan da bu sporcularımızı ‘Olimpik Değerler’ sosyal sorumluluk projesi altında Anadolu'nun pek çok şehrindeki gençlerle buluşturacağız. 11 ilde yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşmayı düşünüyoruz. Buralarda ‘Olimpik Değerler’ eğitimi vereceğiz. Olimpiyat ve Spor Şenlikleri düzenleyeceğiz ve ablalarıyla, abileriyle, olimpiyatlara katılan madalya kazanan arkadaşlarımızla onları bir araya getirip onlara ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu aşılamaya çalışacağız. Bununla ilgili faaliyetlerimiz başladı. İlk şenliğimiz de yakın bir zaman içerisinde Gaziantep'te olacak. Şu anda olimpiyat hazırlıkları çok yoğun ve sporcularımız kamptalar. O yüzden onların zamanlarını çok fazla almıyoruz ama 2024 yılı ‘Olimpiyat Yılı’ olduğu için yılın sonuna kadar bu anlamda farklı faaliyetlerimiz ve aktivitelerimiz Türkiye'nin her tarafında devam edecek.