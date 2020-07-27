Virüsün faturası tüketiciye kesildi

2020 yılına çok hızlı başlayan, koronavirüs krizine ve sektördeki durgunluğa rağmen sonrasında yaşanan gelişmeler ile hızla ayağa kalkan otomotivde fiyat artışı depremi yaşanıyor. Düşük faiz desteği ve kredi destek paketi ile özellikle haziran ayından başlayarak otomotiv pazarı giderek yükseliyordu. Ancak kamu bankaları yaptığı ortak açıklama ile yapılan yüksek fiyat artışları sebebiyle 6 üreticiyi kredi destek paketinden çıkarttığını açıkladı.

FİYATLAR ORANTISIZ

Ocak ayından bu yana tedarik sıkıntısı yaşayan firmaların bu sıkıntısı koronavirüs döneminde fabrikaların durması sonrası talebin artmaya devam etmesi ile zirve yaptı. Bu nedenle ikinci el araçlarda da göze çarpan muazzam bir fiyat artışı yaşandı. Bununla beraber kurla doğru orantılı olarak da sıfır araçların fiyatları da yükseliyordu. Ancak liste fiyatları incelendiğinde 6 markanın Türkiye’de ürettiği bazı modellerinde kurdan bağımsız ciddi artışlar dikkat çekti.

FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Bankalardan yapılan ortak açıklamada, “Kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır” denildi.

ÜRETİCİLER ZARARDA

Koronavirüs sonrası normalleşme döneminde, sosyal mesafeli ve maskeli, düşük kapasite ile üretim markaların maliyetlerini önemli derecede artırıyor. Bunun yanı sıra, servislerdeki işçi sayısının yarıya indirilmesi dolayısıyla servis sayılarının iki katına çıkması gibi ekstra giderler de dikkat çekiyor. OSD Başkanı Haydar Yenigün geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında bu maliyetleri üreticilerin fiyatlarına yansıtarak tüketiciden karşılayamayacağını vurgulamıştı ancak liste fiyatları bunun tam tersini söyler nitelikte. Ocak temmuz döneminde kur artışlarına paralel artışın çok üzerinde fiyat değişimleri olduğu göze çarptı. Öyle ki bazı modellerde yüzde 30’a kadar varan yükselişler oldu.

HANGİ MARKA NE KADAR ZAM YAPTI?

CARDATA’NIN Hürriyet için özel olarak derlediği firmaların ocak-temmuz liste fiyatlarına göre; en fazla artış, yüzde 31 oran ile Renault Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzinli otomatik modelinde olurken, liste fiyatı ocak ayında 183 bin 400 TL olan model temmuzda 240 bin 500’e çıktı. Artış yüzde 31.1 oldu. Benzer şekilde, Toyota C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Flame benzinli otomatik, de ocak ayında 183 bin 800 TL iken temmuzda fiyatı 228 bin 800’e yükseldi, bu modeldeki artış ise yüzde 24.5’ti. Honda Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus yüzde 19.6, Hyunda i20 Hatchback 1.2 MPI Jump yüzde 18.3, Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Mirror yüzde 14.3, Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI yüzde 10.1’lik fiyat artışları ile satışa sunuldu.

TÜM ZAMANLARIN REKOR TEMMUZU

NORMALLEŞME dönemi ile birlikte haziran ayında beklentilerin üzerine çıkan otomotiv sektöründe yeni bir rekor gündemde. Artan fiyatlar ve pandemiye rağmen pazardaki normalin üzerinde talep temmuzda da devam ediyor. Tarihin en yüksek satış rakamına ulaşılan temmuz ayında 100 bin adeti geçmesi bekleniyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Türkiye’deki pandemiden çıkış süreci ve toparlanma diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. İç pazarda çok büyük canlılık var, yıl sonuna kadar daha da gelişmesini bekliyoruz. Ticaride hibrit ve elektrikli araçların ihracatının artmasıyla rakamların adetten bağımsız olarak yükseleceğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

800 BİNİ GEÇEBİLİR

Sene başında gerçekleşen tahminlerin pandemiye rağmen çok üzerine çıkılacağını vurgulayan Yenigün, “Dürüst olmam gerekirse bizim istediğimizin de tahmin ettiğimizin de çok üzerinde bir talep var ve artarak devam ediyor. Temmuz ayının Türkiye tarihinin rekorunu kırarak 100 bin seviyesine çıkabileceğini gözlemliyoruz. Bu seviye toplam pazarın 1 milyon seviyelerine çıktığı yılın bile çok üzerinde. Bu her ne kadar çok araç satıyormuşuz gibi bir ortam yaratsa da elimizde araç olmamasından dolayı talebe yetişemediğimiz için zor durumda bırakıyor. Bu bir üreticinin son isteyeceği durum. Toplam pazar öngörümüzü ise 800-850 bin seviyelerine çıkabileceği yönünde güncelledik ancak kredi paketi ile ilgili yaşanan gelişmeler muhtemelen olumsuz yönde bir etki yaratacaktır” dedi.

ÖNEMLİ OLAN İHRACAT

Haydar Yenigün, dünya pazarları ile ilgili de görüş bildirdi: “Global pazarları gözlemlediğimizde, görüyoruz ki, endüstriler toparlanıyor, ancak bir yıl öncesine kıyasla rakamlar hala önemli ölçüde düşük. Avrupa pazarı normalleşirse, toparlanma daha hızlı olacak. İhracat bizim için çok önemli. Pandeminin gidişatı ve Avrupa pazarlarının durumuna göre yıl sonu öngörülerimizi revize ediyoruz. Esas otomotivin toparlanışı bizim ihracat yaptığımız pazarların toparlanmasına bağlı.”

‘ELEKTRİKLİ GELECEK’

GELECEĞİN giderek daha yakın bir dönemde değişimleri getireceğini vurgulayan Yenigün, “Elektrikli araçlar önümüzdeki yıllarda artacak ancak tek markanın tek modeli için hayatta olan elektrikli teşvikinin kapasmı genişletilmeli” dedi. Markanın elektrikli atılımına da vurgu yaptı:

Ford, ikonik Mustang serisini yeni bir ürünle genişletiyor. Tamamen elektrikli Mustang Mach-E, Mustang Sports Coupe, Cabrio ve özel sürümlere katılıyor. Tamamen elektrikli model, Ford için yeni bir elektrikli çağın başlangıcını simgeliyor; 2021 yılı sonuna kadar Avrupa’da 18 elektrikli modeli tanıtılacak.

Tamamen yeni Ford Kuga, mHibrit, hibrit ve plug-in hibrit versiyonları ile sunuluyor.

Yeni Ford Transit Custom ve Tourneo Custom PHEV, 1.0 litrelik EcoBoost range extender 17 kullanarak 50 km’ye kadar sıfır emisyon aralığı veya 500 km’ye kadar menzil sunuyor

Yeni Fiesta ve mHibrit teknolojili Focus EcoBoost Hibrid ve ödüllü 1.0 litre EcoBoost 2020 içinde satışa sunulacak.