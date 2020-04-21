Virüsün etkisi yakından izleniyor

Bakan Pekcan, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu’nun koronavirüsün dış ticarete etkileriyle ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Ticaret Bakanlığı’nca yapılan çalışmalar kapsamında ülkemiz ticaret faaliyetlerine etki potansiyeli taşıyan global çapta etkili sorunlar, politik, sosyolojik ve ekonomik alandaki uluslararası gelişmelerin yakından izlendiğini belirten Pekcan, Çin’de başlayan ve küresel boyutta ciddi bir krize dönüşen salgının Türkiye’nin dış ticaretini aksatmaması için hayata geçirilecek çalışmaları da şöyle anlattı:



MİNİMİZE PLANLAMASI



“Başta madencilik sektörü açısından öncelikle ihracat pazarımız olan Çin’de salgının yayılmasıyla diğer ihraç pazarlarımızda alınan tedbirler nedeniyle koronavirüsün sektörlerin ihracatına etkileri bakanlığımızca titizlikle takip edilmektedir. Başta madencilik olmak üzere sektörlerin ihracat performansına yönelik olası risklerin giderilmesi, olumsuz etkilerin minimize edilmesi ve ihracatta sürdürülebilir bir artış sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu açıdan sektör temsilcileriyle yapılan toplantılarda salgının ticaret faaliyetlerine etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar belirlenmiştir. Başta Çin pazarına bağımlı olan ihracatçılar olmak üzere konjonktürel ve bölgesel risklerden kaçınmak için pazar çeşitlendirme faaliyetlerine azami önem verilmesi gerekmektedir. Hem ihraç pazarlarında hem de ihraç ürünleri portföyünde daha çok pazara katma değeri yüksek ürünlerle ihracat yapılabilmesini sağlayacak yapısal bir dönüşümün tamamlanması için gereken her türlü destek ve tedbir sağlanmaktadır.”