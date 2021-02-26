Virüsü yok eden kumaştan maske üretti

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ebruzen Tekstil, antistatik, alev almaz, antiviral, antibakteriyel kumaşlar ve bu kumaşlardan üretilen iş kıyafetleri üretiyor. Ayrıca Türkiye ve dünyadaki önemli savunma, kimya, elektronik, ilaç ve otomotiv sanayi kuruluşları için 15 yılı aşkın tecrübesiyle üretimler yapıyor. ‘AntiCoV’, Ebruzen Tekstil tarafından pandemi sürecinde üretilen en son ürün olarak dikkat çekiyor.

TEST EDİLDİ

COVID-19 virüs yükünü yüzde 99.99 oranında yok eden kumaşın Bursa’da Ebruzen Tekstil tarafından üretildiği açıklandı. Şirketin açıklamasına göre, antiviral etkinlik testi Sağlık Bakanlığı’nın virüsidal analiz yapma konusunda yetkilendirdiği test ve analiz merkezlerinde global ISO 18184 standartlarına uygun şekilde Türkiye’de ilk defa COVID-19 virüsü ile gerçekleştirildi. Amerika MIT Üniversitesi’nin bir birimi olan Advanced Functional Fabrics Of America (AFFOA) ile görüşmeler neticesinde konuyla ilgili heyecan duyduklarını belirten yetkililer anti-viral kumaşları kendi test süreçlerine dahil etti. Maskenin üretildiği kumaşlar MIT Üniversitesi AFFOA tarafından da test ediliyor.

ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI

Ebruzen Tekstil CEO’su Tekstil Mühendisi Sadık Kutlucan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Dünyada tekstil üzerindeki antiviral aktiviteyi ölçmekte kullanılan ISO 18184 standartlarına göre, ürettiğimiz anti-viral kumaşımız, COVID-19 virüsü ile teste tabii tutuldu. Ürettiğimiz ve Neutron adını verdiğimiz kumaşın yüzeyine bırakılan COVID-19 virüs yükünün ISO 18184 standardı uyarınca ilk 2 saatte yüzde 99.99 oranında yok olduğu belirlendi. Neutron, COVID-19 süreciyle mücadelede önemli bir kilometre taşı olacak.”

FİLTRASYON ÖZELLİĞİ

Aşıların her ne kadar tünelin ucundaki ışığı görmemizi sağlasa da, bu tünelin ne yazık ki uzun ve sürprizlerle dolu bir tünel olduğunu belirten Kutlucan; “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına insanlık olarak uzun bir süre daha devam etmemiz gerektiğinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu biliyoruz, bu nedenle üretmiş olduğumuz anti-viral kumaşları kullanarak filtrasyon standartlarına da uygun maskeleri üretmek için kolları sıvadık. Kaliteli bir maskenin olmazsa olmazları, TSE tarafından K 599 standartları kapsamında tanımlanmış durumda. Bu kapsamda kumaş maskelerin şu 3 global test standartını belirlenen değerlerde geçebilmesi gerekiyor. Bakteriyel Filtrasyon (EN 14683), Mikrobiyal Yük ve Basınç Farkı (Solunabilirlik). Maskelerimiz yıkama öncesinde EN 14683 filtrasyon standardına göre yüzde 97-98, 20 defa yıkandıktan sonra ise yüzde 95-96 oranında filtrasyon özelliği göstermektedir” şeklinde konuştu.

BİRÇOK ALANDA KULLANMAK MÜMKÜN

Kumaşın kullanım alanları hakkında bilgi veren Kutlucan, “Maskelerde, iş kıyafetlerinde, resmi üniformalar giyen devlet memurlarının kıyafetlerinde, kışlaların, okulların yatakhanelerinde, huzurevlerinde, her türlü ev tekstili ürününde, toplu taşıma araçlarında döşemelik kumaş olarak, tüm günlük kıyafet türlerinde ve detaylandırılabilecek birçok alanda kullanım alanına sahip olan Neutron, COVID-19 ile mücadelede bir savunma kalkanı olarak yer almaya hazır.

Pandeminin bu tarzda farklı ürünleri üretmemize neden olmayacak kadar kısa bir zaman içinde tüm dünyadaki etkisini kaybetmesi ve insanlığı rahat bırakması en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.

‘YURTDIŞINDAN TALEPLER ALDIK’

Amerika’da da firma kurduklarını belirten Sadık Kutlucan, “Ayrıca, AntiCoV markamızın tescil başvurusunu da Amerika’da gerçekleştirdik. Yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor, ürünümüze yoğun bir ilgi var” şeklinde konuştu.

NE KADAR YIKANABİLİR?

Çok kalın ve sıkı bir kumaş kullanarak yüzde 100’e yakın bir filtrasyon oranını testlerde görebilirsiniz ancak bu solunabilirlik testinden kalmanıza neden olabilir. Bu nedenle tasarladığınız kumaşın hem yüzde 90’nın üzerinde filtrasyon oranı sağlarken bir yandan da maskeyi takan kişiye nefes aldırması gerekiyor” diyen Kutlucan, “Burada oldukça hassas bir denge var. TSE K 599 standartlarında maskenin 5 kere 60 derecede makinede yıkandıktan sonra bu 3 testi yeniden geçebilmesi gerektiği belirtiliyor. AntiCoV Koruyucu Maske ise yapılan testlerde 20 kere yıkandıktan sonra bile hala bu testleri oldukça başarılı bir seviyede geçebiliyor. Birçok maske üreticisi “20 kere”, “40 kere”, “60 kere” yıkanabilir olarak ürünlerini tanıtıyor ancak bu noktada yine konuyla ilgili tüketicilerin “şu kadar yıkanabilir” denilen maskelerin belirtilen yıkama sayısından sonra hem TSE K 599 hem de ISO 18184 antivirallik standartlarında yapılmış olan testleri sorgulaması gerekiyor. Maskeyi 100 kere yıkayabilirsiniz demek çok kolay, evet; 100 kere yıkayabilirsiniz ve maske hala yırtılmayabilir, ama önemli olan yırtılmaması mı yoksa belirtilen standartlarda görevini hala yapabiliyor olması mı? Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz çünkü bir yıl öncesine kadar belki de hayatımızda bir kez dahi takmadığımız bu maskeler şu anda bizim hayatımızı korur duruma gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ NEFES ALACAK

Neutron antiviral kumaşın en önemli kullanım alanlarının başında sağlık sektörü geldiğini belirten Kutlucan, “Bu noktada doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının giydiği maskeler başta olmak üzere önlükler ve diğer yıkanabilir kıyafetler ile hastanelerde kullanılan çarşaf, perde ve benzeri tekstil ürünlerinde, yıkanabilir ameliyathane kıyafetleri gibi birçok alanda Neutron bir kurtarıcı olmayı hedefliyor” dedi. Kutlucan şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarımızın üst üste birkaç kat maske taktıklarını görüyoruz, haklı olarak tek bir kat maske takmak istemiyorlar. AntiCoV’u taktıkları katmanlardan biri haline getirerek COVID-19 virüs yükünün önemli bir kısmının kumaş tarafından yok edilmesi sağlanabilir.”