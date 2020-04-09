Virüsten korunma rehberi

GELEN MALZEME BİR GÜN BEKLESİN

Şantiyelerde ekiplerin daha küçük gruplar şeklinde düzenlenmesi önemli. Bu kapsamda vardiya usulü çalışmaya geçilebilir veya vardiya sayıları artırılabilir. Çalışanların vücut sıcaklıkları sabah işe girişte, iş çıkışında ve öğle molalarında ölçülmeli ve yeterli su-sabun ve alkol bazlı el dezenfektanına erişimi sağlanmalı. Şantiyeye yeni gelen malzemeler en az bir gün bekletilmeli. Toplu halde yemek yenen yemekhanelerde örneğin tek kullanımlık tuz, karabiber uygulamasına geçilmesi, ambalajlı ekmek ve su kullanılması, çatal bıçakların bulaşık makinesinden çıktıktan hemen sonra ambalajlanması gibi çalışmalar yapılabilir.

SERALARDA 60 YAŞ ÜSTÜ ÇALIŞMASIN

Tarım alanında, çalışanlar belirli aralıklarla ellerini yıkamalı. Çalışma alanları sık sık havalandırılmalı. Mümkün olduğunca 60 yaşından büyüklerin seralarda çalışmalarının önüne geçilmeli. Çalışanlara FFP2 veya FFP3 tipi maske temin edilmeli. Tarım ilacı uygulamaları mümkünse ertelenmeli. Ertelenemiyorsa en az sayıda çalışan tarafından, ortam havalandırması ve kişisel hijyen kurallarına uyularak yapılması sağlanmalı.

14 GÜN HASTALIK İZNİ VERİLMELİ

İşyerinde koronavirüs şüphesi durumunda, çalışana cerrahi maske sağlanarak, bu belirtiler başladığı sırada kimlerle temas halinde olduğu belirlenmeli ve bu kişilerin 14 gün boyunca hastalık izni almaları sağlanarak, kendilerini izole ettiklerinden emin olunmalı. Sağlık personeli, işyerine gelerek şüpheli çalışanın kontrollerini yapmak üzere sağlık kuruluşuna sevkini yapmalı.

ECZANELERE PERDELİ KORUMA ÖNERİSİ

Eczaneler, düzenli havalandırılmalı ve iç temizliğe dikkat edilmeli. Çalışmalar sırasında yüzük-saat-bileklik gibi aksesuarların kullanılmamalı. Mümkünse müşterilerin işyeri ortamına girmeden ilaçların teslim edilmesini sağlayacak bir sistem kullanılmalı. Bölme veya perde gibi bulaşmayı önleyici bir yapı da kullanılabilir.

KARGO TESLİMATINDA KALEMLERE DİKKAT

Teslimat ve kurye çalışanları, iş süresince ellerini yüzlerine sürmemeli ve tek kullanımlık eldiven kullanmalı. Teslimat sırasında temastan kaçınılmalı, temassız ödeme tercih edilmeli bu işlemler sırasında maske ve eldiven kullanılmalı. İmza için müşterinin kendi kalemini kullanması sağlanmalı.

İŞYERİNDE ASANSÖR YERİNE MERDİVEN

Ofis çalışanları ellerini en az 20 saniye süreyle yıkamalı. Merdiven korkulukları, asansör, zil butonlarına çıplak elle temastan kaçınılmalı. Çok gerekmedikçe asansör kullanılmamalı. Ofis içinde tek kişi olacak şekilde düzenleme yapılmalı.

MADENLERDE YÜKSEK KORUMALI MASKE

Madenlerde, koruma seviyesi FFP2 veya FFP3 solunum maskeleri kullanılmalı.

MARKET ÇALIŞANINA YÜZ SİPERLİĞİ

Mümkünse internetten sipariş düzenine gidilmeli ve markete uygun sayıda müşterinin sırayla alınmasına özen gösterilmeli. Çalışanlara FFP2 veya FFP3 tipi maske, koruyucu eldivenler ve koruyucu gözlük veya yüz siperliği sağlanmalı.