Virüse karşı yardım ve destek yarışı

Koronavirüs salgınının ardından hükümetten sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden vatandaşlara kadar herkes salgından daha çok etkilenen kesimler için yardım ve destek yarışına girdi. Cengiz Holding: Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ‘Vefa Kolileri’ için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL’ye ulaştı. Doğuş Grubu: Milli Dayanışma Kampanyası’na, Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş - Yüce Oto ortaklığı / Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve Tüvtürk başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi olarak 15 milyon TL katkı sağlıyoruz. TÜVTÜRK şirketimizin 500 bin maske bağışı, Grand Hyatt ve Soho House Otellerimizin tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. ING Türkiye: Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL bağışlıyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) ise koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere 1.5 milyon TL destek veriyoruz. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Koronavirüsle mücadele sürecine grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL’yi aşan miktarda kaynak ayırdık. Milli Dayanışma Kampanyası’na da Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu’nun da desteği ile 5 milyon TL bağışlıyoruz. Yıldızlar Yatırım Holding: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkıda bulunduklarını açıkladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB): Milli Dayanışma Kampanyası’na 7 milyon lira bağışla katkıda bulunuyoruz. BİSSE Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası çerçevesinde fabrikalarında 500 bin adet cerrahi maske üreterek Sağlık Bakanlığı’na bağışlayacağını açıkladı.