Virüse karşı borlu el dezenfektanı

Koronavirüs salgını ile gündeme gelen borlu el dezenfektanı haftaya raflarda olacak. El dezenfektanı BOREL’in üretimi ve dağıtımı kesintisiz devam ediyor. İlk etapta 100 ml’lik BOREL satışa sunulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Covid-19 ile ulusal mücadelenin bütün kurum ve kuruluşların yoğun katkısı ve desteğiyle sürdüğünü belirterek, vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için yoğun bir gayret içinde olduklarını söyledi.

ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanların da sıklıkla dile getirdiği üzere Covid-19 ile mücadelede en önemli noktalardan birinin kişisel hijyenin sağlanması olduğunu ifade eden Dönmez, “Özellikle kirli yüzeylere temas eden ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması, eğer böyle bir imkân yoksa el dezenfektanlarıyla hijyenin sağlanması salgının yayılmasını önleme açısından büyük önem taşıyor. Bakanlık olarak hijyen ihtiyacının yerli üretimle sağlanması için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece hem piyasanın artan talebine hızla cevap verdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik” değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ HIZLA TAMAMLANDI

Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti: “Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloevera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece cildin üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.”

HAFTAYA RAFLARDA

Eti Maden tesislerinde BOREL’in seri üretimine başladıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Hafta başında bir lansmanla kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından BOREL’i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 ml. boyutundaki BOREL el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor. İnşallah onlarla ilgili süreci de tamamladığımızda satışlarını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.