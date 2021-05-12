Virüse karşı 5 katlı maske üretti

Şirket, çift meltblownlu 5 katlı medikal cerrahi maske için ÜTS kaydını da aldı. Turkish Medikal Genel Müdürü Mehmet Coşkun, “Faydalı model ve tasarım hakları firmamıza ait olan bu çok değerli ürünü, halkımızın mutasyondan ve korona virüsten FFP2 standartlarında en yüksek oranda korunması için beğenisine sunmak istedik. Üst üste iki maskeye son diyoruz. Çünkü hem daha fazla koruma sağlayan, hem daha rahat nefes alacağınız ve hem de sizler için daha ekonomik olan bir medikal cerrahi maske ürettik” dedi.

Üst üste iki maske ile 5 katlı maskenin tüketicilerin kullanım konforu açısından büyük farklılıkları olduğunu kaydeden Coşkun, “5 katlı maskemiz çok daha konforlu ve faydalı bir ortam sunmaktadır. Üst üste iki maske kullanımı ile 5 katlı maskemizin konfor farklılıklarını incelediğimizde, üst üste iki maske kullanımında toplam 6 katman vardır. Bu 6 katmandan 2 katman virüsü tutucu, diğer 4 katman ise SPUNBOND kumaştır ve virüsün tutuculuğuna bir katkısı yoktur. Ürettiğimiz 5 katlı medikal cerrahi maskede ise 2 virüs tutucu Meltblown katman ve 3 spunbonb kumaş vardır. Virüsü tutan üzerinde statik elektrik olan, meltblown katmandır. Üst üste iki maske kullanımında tüketicinin yüzünde bir kat fazla spunbond kumaş vardır ve nefes almayı yüzde 20 zorlaştırır” diye konuştu. Üst üste iki maske kullanılması durumunda, virüs tutucu katmanlar arasında iki katman spunbond kumaş olduğu için ve iki maskenin maske kenarları ultrasonik kaynaklı olmadığından koruyuculuğunun, 5 katlı ürüne göre daha düşük olduğunu kaydeden Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üst üste iki maske kullanıldığında, kullanıcıların sağ ve sol kulaklarında toplam 4 lastik basıncı olmaktadır. Oysa 5 katlı ürünümüzde ise 1’ e 3.25 uzamalı sadece 2 lastik bulunmaktadır. Üst üste iki maske kullanıldığında, birbirinden farklı yuvalarda olan iki burun telini bir senkronda kullanmak mümkün değildir. 5 katlı ürünümüzde Türkiye de sadece firmamızın uyguladığı kilitli tel sistemi sayesinde virüse karşı istenilen faydaya ulaşılabilmektedir. Ayrıca maskelerimizin çok önemli bir özelliği daha vardır. Maske kumaşları üretim esnasında, depolanma ve taşıma koşullarında ortam kokularını üzerine çeker. Bu durum tüketicilerin maske kullanımı esnasında istenmeyen kokulara muhatap olmasına neden olur.”

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