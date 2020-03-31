Virüs sonrası ertelenen talep devreye girer

Otomotiv sektöründe bir çok marka dünya çapındaki fabrikalarında üretimi durdurdu. Bazı üreticiler de kapasite düşürerek çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Çin’de virüs etkilerinin azalması ile fabrikaların yeniden faaliyete geçiyor olması otomotiv sektörüne umut ışığı tuttu. Üreticiler virüs etkilerinin azalması ile birlikte otomotiv sektörünün yeniden ayağa kalkabileceği görüşünde birleşti. Ortak görüş geçtiğimiz yıldan talep 2020’ye ertelendi, virüs etkisiyle duran satışlar yılın ikinci yarısında yeniden kendisine gelebilir yönünde.



ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Taşeron ve hizmet veren firmalarla yaklaşık 900-1.000 kişilik bir ekibin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne göre bu sürece destek vermelidir. Biz de, tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız“ şeklinde konuştu.

TALEP ERTELENECEK

Virüsün etkisinin azalması ile birlikte talebin yeniden yükseleceğini vurgulayan Bozkurt, “Yarın bu durum düzeldiğinde; kayıpları telafi edebileceğiz. Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil” ifadelerini kullandı.



ÇİN BİZİ UMUTLANDIRIYOR

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Türkiye’de otomotiv pazarında virüs krizinin etkileri, ertelenen talep karşılanmaya devam ettiği için, mart satış rakamlarına net olarak yansımayacak. Ancak mart ayının son haftasından itibaren önemli bir yavaşlama gözlemliyoruz. Büyük şehirlerde showroom müşteri sayısında düşüş yaşandı. Çin’de üretimin yavaş yavaş yeniden başlaması da aslında iyimser olmak adına güçlü bir işaret. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin yüzde 100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak. İyimser senaryo, virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması” ifadelerini kullandı.



TOFAŞ’TAN MASKE VE KABİN ÜRETİMİ

Ford Otosan’ın ardından Tofaş da sağlık sektörüne destek olmak için kolları sıvadı. 3 farklı koruyucu ekipman üretimine başladı. Tofaş Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar kapsamında, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretimleri gerçekleştirildi. Bursa’daki fabrikada ilk etapta üretilen biyolojik örnek alma ve ve entübasyon kabini Bursa Şehir Hastanesi’ne teslim edildi. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle “siperlikli maske”nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacak. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Çalışanlarımız kısa sürede, yurtdışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara açacağız. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir.”