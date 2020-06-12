Virüs düşmanı kumaş üretti

Yünsa, işte tam da bu noktada tüketicilerin dikkatini çeken bir ürün geliştirdi. Dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada bu gelişmeyi duyuran Yünsa, ortaya çıkardıkları yeni kumaşın antiviral apre tekniği ile virüslere ve çocuk felcine karşı yüzde 98 oranında koruma sağladığını açıkladı. Açıklamada ürünün uluslararası laboratuvarlar olan The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG’den (İsviçre) onay ve sertifika aldığı da belirtildi.

YÜZEYLERDE YAŞIYOR

Antiviral apreli kumaş üretimi konusunda oldukça heyecanlı olduklarını söyleyen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Tekstil kumaşları üzerinde yüksek antiviral özellik gösteren kimyasal yapılarını proseslerimizle birleştirerek kumaşlara uyguladık. Tekstil yüzeyleri virüs ve bakterilerin kontaminasyonu için ideal yüzeylerdir. Araştırmalar virüsünün tekstil yüzeylerinde 2 güne kadar yaşayabildiğini gösteriyor. Bu ürün sayesinde kumaş yüzeyine gelen virüslerin dış katmanındaki lipit tabakasını bozarak virüslerin parçalanmasını sağlıyoruz” diye konuştu.