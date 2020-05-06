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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:13,Son Güncelleme:

Virgin Atlantic personel çıkarıyor

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Virgin Atlantic personel çıkarıyor
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İngiliz hava yolu şirketi Virgin Atlantic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Gatwick Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandırıldığı, 3 bin çalışanın işine son verilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Atlantic Üst Yöneticisi Shai Weiss, "İlk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz zamandan bu yana geçen 36 senede çok fırtına atlattık fakat hiçbiri Kovid-19 kadar yıkıcı olmadı." ifadesini kullandı.

Geçen hafta British Airways 12 bin, Ryanair ise 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

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