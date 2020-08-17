VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.219,50, en yüksek 1.223,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.222,00 seviyesinden işlem görüyor.



Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 azalışla 1.221,50 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay bir seyir izledi.



Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmeler ve Çin Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlaması sonrası güçlü yükselen Çin borsasına paralel risk iştahının görece arttığını söyledi.



Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ABD'de New York Fed imalat endeksi, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 puanın destek, 1.250 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.