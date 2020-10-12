VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.306 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında, 1.309,50 puandan işlem görüyor.



Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,1 artışla 1.311 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Bununla birlikte Çin'in yuana karşı pozisyon almayı pahalılaştıran kuralı yumuşatması ve zorunlu karşılıkları düşürmesinin risk iştahındaki artışı desteklediğini ifade eden analistler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelerin de piyasalardaki gidişatı etkileyebileceğini kaydetti.



Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu, jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.



Teknik açıdan endeks kontratında 1.316 seviyesinin geçilmesi halinde 1.325 puanın direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 1.300 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.