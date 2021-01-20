VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.709,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.708,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.701,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.707,25 seviyesine çıkarak kayıplarını kısmen telafi etti.



Analistler, ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senatonun Finans Komitesinde yaptığı sunumda büyük teşvik paketlerine vurgu yapmasının ardından küresel piyasalarda alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.



Bugün, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, ABD'de ayrıca şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmaya devam edeceğini hatırlattı.



Analistler, öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülediğini belirtti.



Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.750 seviyelerinin direnç, 1.680 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.