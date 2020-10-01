VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.300,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde, 1.299,00 puandan işlem görüyor.



Dün özellikle spot piyasada banka hisselerindeki yükselişin desteğiyle alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı bir önceki kapanışın yüzde 2,54 üzerinde, 1,293,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.



Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.



Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.270 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.