VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.232,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 1.230,00 puandan işlem görüyor.



Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,07 artışla 1.223,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.231 puana kadar çıktı.



Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin, küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınmasıyla yurt içi piyasalarda risk iştahının artabileceğini söyledi.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.230 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 1,250 seviyesi olacağını, olası düşüşlerde ise 1.210 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.